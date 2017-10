Dominika Jarzębowska: Co słychać u laureatki pierwszego odcinka "Szansy na sukces"?

Ponad 20 lat temu wygrała pierwszy odcinek "Szansy na sukces". Dziś Dominika Jarzębowska wciąż zajmuje się śpiewaniem, a w tym roku ukazała się jej płyta.

Nika Boon na okładce płyty "Rebel" /

Pierwszy sezon "Szansy na sukces" wystartował na przełomie 1993 i 1994 roku. Premierowy odcinek wyemitowany został 14 listopada 1993 roku, a jego gościem była Maryla Rodowicz.

Reklama

W programie udział wzięło siedmiu uczestników. Wśród nich znaleźli się m.in. Kamil Badzioch (zaśpiewał "To już było") oraz Dominika Jarzębowska (wykonała piosenkę "Rozmowa przez ocean"). To właśnie oni zostali zwycięzcami pierwszego odcinka "Szansy".



Posłuchaj piosenki "Rozmowa przez ocean" w serwisie Teksciory.pl!

Sukces w odcinku nie przełożył się jednak na triumf w całej serii. Bezkonkurencyjna w finale zwycięzców okazała się Justyna Steczkowska, która, jak pokazała przyszłość, została jedną z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju.



Wideo Szansa na Sukces - Dominika Jarzebowska - Nika Boon

Jak natomiast potoczyły się losy Jarzębowskiej?

Wokalistka wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęła działalność pod pseudonimem Nika Boon (na Wyspy zaprosili ją ludzie z branży muzycznej, którzy obejrzeli jej występ w programie na TVP Polonia). Przez kolejne lata wydała sześć albumów studyjnych oraz współpracowała m.in. z Ianem Matthewsem (Kasabian), Jayem Stapleyem (Mike Oldfield) i Johnem Baggottem (Massive Attack).

Na Wyspach Jarzębowska skończyła również wydział muzyczny Uniwersytetu Westminsterskiego oraz sztukę w Central Saint Martins.

"To nie była emigracja w moim przypadku. Myślałam, że jadę na rok na nagranie płyty. Po 'Szansie na sukces' skontaktowała się ze mną wytwórnia płytowa z Anglii i tak im się spodobał mój głos, że powiedzieli, żebym przyjechała na rok. Wtedy wyjazd do Londynu to nie było tak, jak teraz. Byłam rok po maturze, i tak chciałam się nauczyć angielskiego i interesowała mnie muzyka angielska. Tam każdy pisze i jest nacisk, że to coś ważnego" - mówiła na antenie TVP Info w 2011 roku.

Ponownie o Jarzębowskiej głośno zrobiło się w 2014 roku, kiedy to próbowała swoich sił w "Must Be The Music".

"Zna się z Quincy Jonesem, znała osobiście Amy Winehouse i Jamesa Browna. Zna Paula McCartneya, U2 i Chrisa Martina z Coldplay. No, no, no... to ja nie pogadam" - komentował juror Piotr Rogucki tuż przed jej występem.

Wokalistka wykonała utwór "Because The Night" Patti Smith, jednak nie uzyskała aprobaty jurorów i odpadła z programu.



Posłuchaj piosenki "Because The Night" w serwisie Teksciory.pl!

W 2017 roku ukazał się jej kolejny album pt. "Rebel". "Ostatnio Nika powróciła do swoich korzeni i jej nadchodząca solowa płyta 'Rebel' będzie zainspirowana brzmieniami akustyczno-gitarowymi" - można było przeczytać w zapowiedzi wydawnictwa.

Wideo Nika Boon - Skrzydła

Sprawdź tekst piosenki "Skrzydła" w serwisie Teksciory.pl!