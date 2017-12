DJ Feel-x wspomina Magika w 17. rocznicę jego śmierci

Producent Kalibra 44, DJ Feel-x postanowił wspomnieć rapera w specjalnym wpisie na Facebooku. Udostępnił też niepublikowane wcześniej nagranie.

Magik popełnił samobójstwo 17 lat temu /Michał Kolyga / Reporter

Magik, a właściwie Piotr Łuszcz, były członek Kalibra 44 i założyciel Paktofoniki, popełnił samobójstwo 26 grudnia 2000 roku, skacząc z dziewiątego pietra bloku w Katowicach.

Reklama

W 2017 roku minęło 17 lat od tych tragicznych zdarzeń. Swoimi przemyśleniami na temat śmierci Magika podzielił się jego bliski przyjaciel DJ Feel-x, który współpracował z Magikiem jeszcze za czasów Kalibra 44 (pisownia oryginalna):

"17 lat minęło od śmierci mojego przyjaciela z zespołu. Wspominam go przez całe te Święta i mam dla Was coś wyjątkowego. Siedziałem długo i myślałem jak uczcić tą smutną rocznicę. Stwierdziłem, że czas wspominać z pogodą ducha i choć odrobiną uśmiech na twarzy, radości w sercu i całej masy dobrych, śmiesznych a może dla Was ciekawych wspomnień. Przygotowałem zatem utwór muzyczny w którym udzielił się Magik w nigdy niepublikowanej nigdzie, bo nie istniejącej do tej pory wersji. Mojej produkcji. Jest to swoisty blender uczuć jakie przez ostatni rok krążą po mojej głowie jak wspominam tamte lata" - napisał Feel X, publikując nieznany dotąd kawałek z udziałem Magika.



Wideo NOWINY x DJ FEEL X blend final version

Producent dodał, że jest to miks dwóch numerów, a przy okazji w numerze można odnaleźć ukryte treści.

"Pamiętam ostatnie moje spotkanie z Piotrkiem w Katowickim Mega Clubie na Dworcowej. Zaprosił mnie do stolika na dole na przeciwko baru i osobiście prze rapował mi tekst do utworu ‘Nowiny’. Zapytał mnie wtedy czy wiem dlaczego rozstał się z Dabem i Joką i odszedł z Kalibra 44? Odpowiedziałem: ‘Fajny tekst i właśnie o to chodzi w Rapie, żeby mówić co się czuje bez zbędnego pie*dolenia. Mówić szczerze tak właśnie jak to tu powiedziałeś’. Więcej już nigdy nie spotkałem się z Magikiem osobiście. To był wspaniały człowiek i nietuzinkowy artysta. Takich raperów potrzebuje Polski Hip-hop i takimi raperami możecie się stać wy, młodzi ambitni i szczerzy ludzie. Do tego Was namawiam" - napisał Feel-x (pisownia oryginalna).



Utwór na swojej tablicy udostępnił również syn Magika, Filip, który również rozpoczął karierę rapera. Fejz, bo taki pseudonim nosi młody twórca, pracuje nad debiutancką EP-ką "Odzwierciedlenie" z producentem Samiryi.