Deivos przed premierą "Endemic Divine"

Już w lutym w ręce fanów death metalu trafi piąty album lubelskiego Deivos.

Deivos przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Tak samo jak poprzednia płyta "Theodicy" (2015 r.), longplay "Endemic Divine" trafi na rynek z nalepką zasłużonej dla undergroundu Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

Materiał powstał w Zed Studio pod okiem Tomka Zalewskiego.

Album będzie mieć swą premierę 10 lutego.



Jak zapewnia wydawca, "Endemic Divine" to muzyka adresowana przede wszystkim do miłośników brutalnego, technicznego death metalu spod znaku Morbid Angel, Suffocation czy Cryptopsy.



Z utworem "Dust Of The Universe" Deivos z płyty "Endemic Divine" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo DEIVOS - Dust of the Universe

Oto lista kompozycji albumu "Endemic Divine":

1. "Daimonion"

2. "Aperion"

3. "Sisters Of Mercy"

4. "Dust Of The Universe"

5. "Gods Of Death"

6. "Through The Eyes Of The Hangman"

7. "Courtesan"

8. "Endemic Divine".