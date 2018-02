Cochise: Zobacz teledysk "Pain of God"

Ostatecznie w marcu ukaże się piąty album rockowej grupy Cochise, której wokalistą jest Paweł Małaszyński. "Swans And Lions" w dniach 2-15 marca dostępny będzie wyłącznie w sieci salonów Empik.

Cochise w nowym składzie szykuje kolejny album /fot. Bartek Jarosz /materiały promocyjne

"Piąta studyjna płyta Cochise to rasowy rock'n'roll - przesterowane gitary i drapieżne riffy. Zgodnie z dotychczasową stylistyką grupy, najnowszy album wypełniony jest mocnymi utworami, jak i balladami" - czytamy w zapowiedzi "Swans And Lions".

Tytułowy Łabędź to odzwierciedlenie ludzkich sprzeczności oraz ich transformacji, a Lew to władza i niezależność.

"Kawałki utrzymane w różnym klimacie - są szybkie, wolne, nerwowo-rockowe. Jedną z największych różnic, porównując ją do poprzednich płyt, będzie to, że nagrywamy ją z nowym perkusistą... Ma on bardzo duży wpływ na to jak te utwory brzmią i jak są zaaranżowane" - mówi gitarzysta Wojtek Napora.

Do zmiany za perkusją doszło na początku 2017 roku. Po ośmiu latach z zespołem rozstał się Czarek Mielko (Bright Ophidia), którego miejsce zajął Adam "Argon" Galewski.

Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk "Pain of God". Wcześniej grupa zaprezentowała utwór "Swans".



Zespół Cochise powstał w 2004 roku w Białymstoku, ale swoją koncertową działalność rozpoczął na dobre przed sześcioma laty, gdy ukazał się debiutancki album "Still Alive". Od tego czasu grupa dorobiła się kolejnych trzech płyt studyjnych.

Najbardziej rozpoznawalną twarzą w kapeli jest wokalista Paweł Małaszyński, który szerszej publiczności znany jest jako aktor, niż muzyk.

Oto szczegóły płyty "Swans And Lions":



1. "16"

2. "Cristal"

3. "Tick Tack Toe"

4. "Neverland"

5. "Beautiful Destroyers"

6. "Control"

7. "Pain of God"

8. "Winter"

9. "Storm"

10. "Swans"

11. "...and Lions"

12. "Secrets" (bonus track).