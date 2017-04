Chuck Berry: Znamy szczegóły pożegnalnej płyty "Chuck"

18 marca w wieku 90 lat zmarł pionier rock'n'rolla - Chuck Berry. Muzyk nie doczekał premiery swojej najnowszej płyty "Chuck", która do sklepów trafi 16 czerwca.

18 marca do domu muzyka zostały wezwane służby ratownicze, kiedy Chuck Berry został znaleziony bez przytomności. Oficerowie policji próbowali go reanimować, ale bezskutecznie. Na miejscu stwierdzono zgon 90-latka.

Na jego twórczości we wczesnym etapie wzorowały się grupy The Rolling Stones i The Beatles, a także Jimi Hendrix. W 1986 r. Chuck Berry jako pierwszy został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.

Płyta "Chuck" będzie pierwszym studyjnym materiałem Berry'ego od blisko czterech dekad ("Rock It" ukazał się w 1979 r.). Płyta została dedykowana żonie muzyka - Themetcie Berry, z którą byli razem przez 68 lat.

Materiał został skomponowany i wyprodukowany przez artystę w okolicach St. Louis. Berry'emu w nagraniach towarzyszyła grupa, z którą koncertował przez ponad dwie dekady, w składzie: Charles Berry Jr. (gitara), Ingrid Berry (harmonijka, wokale), Jimmy Marsala (bas), Robert Lohr (pianino), Keith Robinson (perkusja). Ponadto na płycie "Chuck" pojawiają się gościnnie Gary Clark Jr., Tom Morello z Rage Against The Machine, Nathaniel Rateliff oraz wnuk Chucka - Charles Berry III.



"Wiemy, że jego największym marzeniem było, by ukazał się ten album. Dlatego nie wyobrażamy sobie innego sposobu na uczczenie 90 lat jego życia, niż poprzez jego muzykę" - czytamy w komunikacie prasowym rodziny artysty.

Oto szczegóły płyty "Chuck":



"Wonderful Woman"

"Big Boys"

"You Go To My Head"

"3/4 Time (Enchiladas)"

"Darlin'"

"Lady B. Goode"

"She Still Loves You"

"Jamaica Moon"

"Dutchman"

"Eyes Of Man".