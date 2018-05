Christina Aguilera i Demi Lovato razem (nowy utwór "Fall in Line")

Christina Aguilera połączyła siły z Demi Lovato, czego efektem jest nowy singel "Fall in Line". Utwór zapowiada jej nową płytę zatytułowaną "Liberation".

Christina Aguilera wydała nowy singel "Fall in Line" z nadchodzącej płyty "Liberation". Do współpracy nad utworem zaprosiła Demi Lovato.

Aguilera wykona swoją nową piosenkę wraz Lovato podczas nadchodzącej gali Billboard Music Award, która odbędzie się 20 maja.

"Fall in Line" to trzeci ujawniony utwór z płyty "Liberation", po "Accelerate" (nagranym z Ty Dolla $ign & 2 Chainz) oraz "Twice".

Wydawnictwo "Liberation" ukaże się 15 czerwca.

Zobacz lyric video do utworu "Fall in Line":



Lista utworów na "Liberation":

1. "Liberation"

2. "Searching For Maria"

3. "Maria"

4. "Sick Of Sittin’"

5. "Dreamers"

6. "Fall In Line" feat. Demi Lovato

7. "Right Moves feat. Keida & Shenseea

8. "Like I Do"

9. "Deserve"

10. "Twice"

11. "I Don’t Need It Anymore (Interlude)"

12. "Accelerate" feat. Ty Dolla $ign & 2 Chainz

13. "Pipe"

14. "Masochist"

15. "Unless It’s With You"