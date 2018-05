Christina Aguilera: Posłuchaj utworu "Twice"

Christina Aguilera zaprezentowała kolejny utwór promujący jej nadchodzący album "Liberation". Tym razem fani mogą zapoznać się z piosenką "Twice".

Christina Aguilera promuje singel "Twice" /face to face / Reporter

"Twice" to drugi singel 37-letniej Christiny Aguilery, zaprezentowany w ostatnim czasie. Za stworzenie tekstu do ballady odpowiadał Kirby.

Wideo Christina Aguilera - Twice (Audio)

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej wokalistka ogłosiła swój powrót z singlem "Accelerate", w którym gościnnie zarapowali Ty Dolla Sign i 2 Chainz. Produkcją pierwszego numeru zajęli się Kanye West i Mike Dean.

Dziewiąty album Aguilery - "Liberation" - do sprzedaży trafi 15 czerwca. W jego stworzenie zaangażowani są m.in. Julia Michaels, Anderson .Paak i Tayla Parx. Na albumie usłyszymy też Demi Lovato, Keidę i Shenseea.

Premierze płyty towarzyszyć będzie pierwsza od sześciu lat trasa koncertowa. Nieco wcześniej, bo 20 maja, gwiazda i była trenerka "The Voice", wystąpi na gali Billboard Music Awards.