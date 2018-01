Chris Cornell: Gwiazdy składają obietnicę ("The Promise")

Do sieci trafiło poruszające wideo nagrane na potrzeby kampanii "The Promise", której celem jest wsparcie ofiar wojen, szczególnie dzieciom. W klipie pojawia się m.in. Chris Cornell, który popełnił samobójstwo w połowie maja 2017 r.

Chris Cornell popełnił samobójstwo w 2017 r. / Kevin Winter /Getty Images

Przypomnijmy, że Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden, odebrał sobie życie 18 maja 2017 r. 52-letni rockman powiesił się w hotelu w Detroit po koncercie swojego zespołu w tym mieście.

Wideo W wieku 52-lat zmarł Chris Cornell (Associated Press/x-news)

Cornell był też wokalistą supergrupy Audioslave, którą w latach 2001-07 tworzył z muzykami Rage Against The Machine - Tomem Morello (gitara), Timem Commerfordem (bas) i Bradem Wilkiem (perkusja).

Na dwa miesiące przed śmiercią ukazał się singel "The Promise". Ten utwór Cornell napisał na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu "Przyrzeczenie" ("The Promise") z udziałem m.in. Oscara Isaacsa ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi") i Christiana Bale'a (m.in. "American Hustle", główna rola w cyklu filmów o Batmanie - "Batman: Początek", "Mroczny rycerz", "Mroczny rycerz powstaje").

Film Terry'ego George'a ("Droga do przebaczenia", "Hotel Ruanda") opowiada historię miłosnego trójkąta rozgrywającego się przed upadkiem Imperium Osmańskiego. W historycznym tle rozgrywa się dramat ludobójstwa Ormian, w wyniku którego zginęło ok. 1,5 mln ludzi. Do dziś władze Turcji nie uznają tych wydarzeń za ludobójstwo. Budżet w wysokości 90 mln dolarów sfinansował amerykański Ormianin, multimiliarder Kirk Kerkorian.

Cornell przyjął propozycję napisania utworu do tego filmu, gdy okazało się, że rodzina jego żony Vicky Karayiannis (ma greckie korzenie) ucierpiała podczas rzezi Ormian. Zyski ze sprzedaży singla "The Promise" przekazano Międzynarodowemu Komitetowi Ratunkowego, organizacji pomagającej uchodźcom, ofiarom wojen, prześladowań i klęsk żywiołowych.



Teraz w sieci pojawiło się poruszające wideo, w którym gwiazdy informują o wsparciu dla kampanii "The Promise". Jej celem jest m.in. wsparcie ofiar wojen, szczególnie dzieciom.



"Mój tata wierzył, że jeśli każdy z nas dotrzyma jednej obietnicy, możemy uczynić świat lepszym miejscem" - mówi Toni Cornell, 13-letnia córka wokalisty. "Przyrzekam to mojemu tacie" - dodaje jego syn, 12-letni Christopher Nicholas Cornell.

W dwuminutowym nagraniu pośmiertnie pojawia się też sam wokalista, apelując o pomoc. Dotrzymanie obietnicy deklarują w filmiku m.in. Elton John, Barbra Streisand, Ozzy Osbourne, Snoop Dogg, Tom Morello, Serj Tankian (System Of A Down), Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam), Jennifer Lopez, Adam Levine (Maroon 5), Pharrell Williams, Charlie Puth, Russell Wilson i Ciara, komik Jimmy Fallon, modelka Heidi Klum, aktorzy Tom Hanks, George Clooney, Ryan Gosling, Hugh Jackman, Josh Brolin, Oscar Isaac, Christian Bale i Courtney Cox.