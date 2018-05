Childish Gambino: Teledysk "This Is America" podbija sieć

​Childish Gambino pobił swój poprzedni rekord wyświetleń w serwisie Youtube. Jego najnowszy, kontrowersyjny teledysk "This Is America" wyświetlono już ponad 60 mln razy.

Childish Gambino w teledysku "This Is America" /

Kawałek "This Is America" to pierwszy nowy materiał od Childish Gambino (Donald Glover) od 2016 roku.

Reklama

Utworowi towarzyszy politycznie zaangażowany klip autorstwa Hiro Murai, reżysera, z którym Glover współpracował wcześniej przy serialu "Atlanta". W teledysku panowie podejmują temat m.in. dostępności do broni, przemocy czy rasizmu.

Klip zadebiutował w serwisie Youtube w sobotę 5 maja, a wciągu pierwszego dnia odtworzono go ponad 12 mln razy.

Ostatnią pozycją w dyskografii Childish Gambino jest album "Awaken My Love!", za który muzyk otrzymał nominację do nagrody Grammy.