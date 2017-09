Cardi B na szczycie listy Billboard

Raperka Cardi B zdeklasowała Taylor Swift i wraz z przebojem "Bodak Yellow" trafiła na pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych singli w Stanach Zjednoczonych.

Cardi B w końcu triumfuje /Rich Fury /Getty Images

Mająca karaibskie korzenie Cardi B, w ostatnich tygodniach święci rekordy popularności. Wszystko za sprawą wydanego w czerwcu tego roku singla "Bodak Yellow". Teledysk do utworu obejrzano już ponad 170 milionów razy, a utwór po 12 tygodniach w końcu trafił na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych numerów w Stanach Zjednoczonych, tym samym spychając przebój Taylor Swift "Look What You Made Me Do" na drugie miejsce.



Clip Cardi B Bodak Yellow

Dziennikarze muzyczni szybko wyliczyli, że po raz ostatni raperka z solowym numerem (na którym nie znalazł się również żaden gość) trafiła na pierwsze miejsce listy 19 lat temu. Była to Lauryn Hill z utworem "Doo Woop (That Thing").

Ostatnią raperką, która dotarła na szczyt zestawienia z pomocą gości, była Iggy Azalea. W 2014 roku rekordy popularności bił jej przebój "Fancy" (w którym zaśpiewała również Charli XCX).

Przypomnijmy, że Cardi B zanim została raperką, pracowała m.in. w klubie ze striptizem. "Ta praca mnie uratowała od wielu rzeczy. Dzięki niej wróciłam do szkoły" - mówiła serwisowi Complex. Przygodę z muzyką rozpoczęła od nagrywania filmików na Instagramie i Vine. Obecnie na koncie ma trzy mixtape'y (ostatni "Gangsta Bitch, Vol. 2" ukazał się w styczniu 2017 roku), a jej twórczość doceniają m.in. Drake, Iggy Azalea oraz Nicki Minaj.