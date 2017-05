Brian Johnson z AC/DC powrócił na scenę

W niedzielę (14 maja) po raz pierwszy od ponad roku na scenie pojawił się Brian Johnson, wokalista grupy AC/DC, który zawiesił swoją karierę z powodów zdrowotnych. Niespełna 70-letniemu wokaliście groziła całkowita utrata słuchu.

Brian Johnson powrócił na scenę /fot. Brendon Thorne /Getty Images

W marcu 2016 r. przedstawiciel legendarnej grupy AC/DC ogłosił, że dziesięć zaplanowanych wcześniej koncertów w USA, w tym kulminacyjny występ w Madison Square Garden w Nowym Jorku, odbędzie się w innym terminie. Zmiany w trasie zespołu spowodowane są stanem zdrowia jej wokalisty, Briana Johnsona, któremu grozi całkowita utrata słuchu.

W połowie kwietnia oficjalnie potwierdzono, że zastępcą Johnsona został Axl Rose z Guns N'Roses. To właśnie on występował w zespole na koncertach w Europie i Ameryce Północnej (w sumie 23 występy od maja do września 2016 r.).



"Muzycy AC/DC chcieliby podziękować Brianowi Johnsonowi za jego wkład i poświęcenie dla zespołu przez wiele lat. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w związku z jego problemami ze słuchem i przyszłymi projektami. Rozumiemy, szanujemy i wspieramy decyzję Briana, by zaprzestać koncertowania, by ocalić słuch. Chcemy doprowadzić trasę do końca, by wypełnić nasze zobowiązania do końca wobec tych, którzy wspierali nas przez te wszystkie lata. Mamy to szczęście, że Axl Rose był tak miły, że zaoferował nam swoją pomoc" - napisali wówczas muzycy AC/DC.

Brian Johnson po raz pierwszy pojawił się na scenie w Oxford - jako gość specjalny na koncercie Bad Company, na czele której stoi Paul Rodgers znany z m.in. Free i wspierania Queen. Razem z nim w zagranym na bis utworze "Money" Barrett Stronga z 1959 roku zaśpiewał Robert Plant, głos Led Zeppelin.

Nie wiadomo, jakich zabezpieczeń użył Johnson, by ochronić słuch.



Bad Company obecnie koncertuje w Wielkiej Brytanii w ramach trasy "Free Spirit" podczas której przypomina twórczość grupy Free.

Johnson i Plant ostatnio spotkali się na planie telewizyjnego programu "A life on the Road", którego prowadzącym jest wokalista AC/DC. Do swojego show zaprasza słynnych kolegów po fachu, by snuć opowieści o rockowym życiu w trasie.