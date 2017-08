​Behemoth do studia

Najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku pomorski Behemoth rozpocznie nagrania nowego albumu.

Behemoth szykuje nowy materiał /Maciej Boryna /

Jak ujawnił Adam "Nergal" Darski, lider Behemotha, zespół skomponował już sporo materiału na następcę płyty "The Satanist" z 2014 roku.

"Napisaliśmy już kupę materiału. Od lat nie byłem tak kreatywny. Opracowaliśmy już 10 czy 12 utworów, jest też wiele innych skomponowanych rzeczy oraz teksty, którymi się właśnie zajmuję" - powiedział Nergal.

11. longplay Behemotha miałby ujrzeć światło dzienne jesienią 2018 roku.

Zanim to jednak nastąpi, grupa odda w ręce fanów potężny materiał koncertowy (DVD i CD) dokumentujący wojaże po świecie w ramach promocji "The Satanist". Znajdziemy na nim również kolejny teledysk do jednej z kompozycji ze wspomnianego albumu.

Dodajmy, że 15 grudnia w warszawskiej Progresji Behemoth zagra specjalny koncert w ramach imprezy pod nazwą "Merry Christlss 2017". W imprezie tej wezmą też udział kultowy Master’s Hammer z Czech oraz polskie formacje Mgła, Witchmaster i Mentor.

Teledysk do tytułowego numeru z płyty "The Satanist" Behemotha możecie zobaczyć poniżej: