Bebe Rexha kusi na pustyni (klip "I Got You")

Wokalistka zaprezentowała teledysk do utworu "I Got You". W ciągu trzech dni klip obejrzano ponad 5 milionów razy.

Bebe Rexha w klipie "I Got You"

Teledysk "I Got You" zwiastuje debiutancką płytę Bebe Rexhy "All Your Fault" (premiera styczeń 2017). W nagraniu wokalistka tańczy na pustyni w różnych strojach i demonstruje przy tym swoją nietuzinkową urodę oraz gibkość.

Piosenkarka, mimo że oficjalnie zadebiutuje w 2017 roku, ma na swoim koncie kilka przebojów stworzonych dla innych gwiazd (Rihanny, Pitbulla, Tinashe).

W 2015 roku Rexha wydała EP-kę "I Don't Wanna Grow Up" oraz zaśpiewała w piosence "Hey Mama" Davida Guetty. W 2016 roku można ją było usłyszeć m.in. w numerze G-Eazy’ego "My, Myself & I".

Numer "I Got You" oficjalną premierę miał w październiku 2016 roku. Rexha zaśpiewała go również na imprezie MTV EMA. Poprzednim singlem promującym płytę "All Your Fault" był utwór "No Broken Hearts".

Zobacz klip "I Got You":