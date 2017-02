Art Of Anarchy z wokalistą Creed

24 marca ukaże się druga płyta rockowej supergrupy Art Of Anarchy. W roli wokalisty zadebiutuje na niej Scott Stapp, były frontman Creed.

Scott Stapp dołączył do Art Of Anarchy /fot. Kevin Winter / Getty Images

Art Of Anarchy to pomysł gitarzystów Jona Votty i Rona "Bumblefoot" Thala (eks-Guns N' Roses), którzy od lat się przyjaźnią. Do współpracy zaprosili brata bliźniaka Jona - Vince'a Vottę (perkusja), basistę Disturbed Johna Moyera i wokalistę Scotta Weilanda (m.in. Stone Temple Pilots, Velvet Revolver).

W czerwcu 2015 r. ukazał się debiutancki album hardrockowej supergrupy, zatytułowany po prostu "Art Of Anarchy". Sam Weiland dystansował się wówczas od zespołu.

"Napisałem i nagrałem swoje partie wokalne dla tych kolesi. Dobrze się razem bawiliśmy. Kiedy znajdą sobie frontmana i ruszą w trasę, to sprawdźcie ich na żywo" - przekonywał wokalista.

W grudniu 2015 r. z powodu przedawkowania narkotyków zmarł Scott Weiland, przebywający wówczas w trasie ze swoim zespołem The Wildabouts.

Jego następcą został również dobrze znany na rockowej scenie Scott Stapp, wokalista nieistniejącej już grupy Creed.

W październiku 2016 r. zaliczył koncertowy debiut w barwach Art Of Anarchy. Zaprezentowano wówczas także teledysk do singlowego utworu "The Madness".

Clip Art of Anarchy The Madness

"The Madness" to także tytuł drugiej płyty Art Of Anarchy. "To perfekcyjny miks wszystkich zespołów, z których pochodzą poszczególni członkowie. Czyli brzmi to jak połączenie Disturbed z Guns N' Roses i Creed" - opowiada Scott Stapp.



Oto szczegóły płyty "The Madness":

1. "Echo of a Scream"

2. "1000 Degrees"

3. "No Surrender"

4. "The Madness"

5. "Won't Let You Down"

6. "Changed Man"

7. "A Light in Me"

8. "Somber"

9. "Dancing with the Devil"

10."Afterburn".