Arch Enemy: Posłuchaj nowego utworu

Pochodząca ze Szwecji grupa Arch Enemy oddała w ręce fanów nowy singel.

Arch Enemy zapowiada nową płytę /Katja Kuhl /

Mowa o opublikowanym w piątek, 14 lipca, utworze "The World Is Yours", którym zespół zapowiada nowy album "Will To Power". 10. płyta podopiecznych Century Media Records trafi na rynek 8 września.

Zawarta na singlu muzyka to wspólne dzieło gitarzysty Michaela Amotta i perkusisty Daniela Erlandssona. Obaj panowie są także współproducentami albumu, któremu ostateczny szlif (miks i mastering) nadał uznany szwedzki fachowiec Jens Bogren (m.in. Opeth, At The Gates, Dimmu Borgir).

Okładkę płyty "Will To Power" zaprojektował Alex Reisfar.

Przypomnijmy, że będzie to druga płyta Arch Enemy (po "War Eternal" z 2014 r.) z udziałem kanadyjskiej wokalistki Alissy White-Gluz, a zarazem pierwszy album, na którym usłyszymy amerykańskiego gitarzystę Jeffa Loomisa, byłego muzyka Nevermore.



Z teledyskiem "The World Is Yours" Arch Enemy - w reżyserii Patrika Ullaeusa - możecie się zapoznać poniżej:

Clip Arch Enemy The World Is Yours

Na albumie "Will To Power" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Set Flame To The Night"

2. "The Race"

3. "Blood In The Water"

4. "The World Is Yours"

5. "The Eagle Flies Alone"

6. "Reason To Believe"



7. "Murder Scene"

8. "First Day In Hell"

9. "Saturnine"

10. "Dreams Of Retribution"

11. "My Shadow And I"

12. "A Fight I Must Win".