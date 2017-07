Anita Lipnicka: Przyszła pora na kolor zielony! (nowy teledysk "Z miasta")

​Anita Lipnicka podzieliła się teledyskiem do nowego utworu "Z miasta".

"Żyjemy za szybko, zbyt mechanicznie. Spalamy się, zatapiamy w betonie. Gubimy siebie w wyścigu o nic w otoczeniu wielkomiejskich scenografii. Czas się zatrzymać. Czas wrócić do źródeł..." - mówi Anita Lipnicka.

Teledysk "Z miasta" został zrealizowany w okolicach Zajezierza Śląskiego, w Górach Sowich. Wyreżyserował go Jędrzej Guzik, za zdjęcia odpowiedzialny jest Arkadiusz Glensk (Fismoll).

Muzycznie jest to chyba najbardziej energetyczna kompozycja, w jakiej do tej pory mogliśmy usłyszeć wokalistkę. "Z miasta" przywodzi na myśl ducha projektów takich artystów jak Ben Howard czy wczesny Coldplay. Nowością jest również fakt, iż całe wydawnictwo sygnowane jest nazwą Anita Lipnicka & The Hats. "Po raz pierwszy od wielu lat nagrywam płytę w Polsce, bez udziału muzyków sesyjnych - mówi Lipnicka. To, co się na niej wydarzy, jest wynikiem pracy zespołowej, z grupą tych samych ludzi, z którymi od ponad dwóch lat występuję na scenie" - przyznała Lipnicka.

The Hats tworzą: Bartosz Niebielecki - bębny, Kamil Pełka - bas, Piotr Świętoniowski - instrumenty klawiszowe oraz Bartek Miarka - gitary. Co to będzie za płyta? "Cóż, wydaje mi się, że zatoczyłam pewne koło. Zaczynałam jako wokalistka popowego zespołu w latach 90. Otarłam się o alternatywę śpiewając ponad 10 lat w duecie z Johnem Porterem. Na swoich ostatnich solowych albumach byłam poetycka i zadumana. To były płyty niebieskie. Przyszła pora na kolor zielony!" - enigmatycznie wyjawia artystka i dodaje - "Afirmację życia, celebrację prostoty bycia tu i teraz".

