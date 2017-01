Alicja Ruchała na Eurowizję? TVP: Zgłoszenie jeszcze nie dotarło

Spore zainteresowanie wzbudziła informacja o starcie śpiewającej modelki Alicji Ruchały w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. "Zgłoszenie jeszcze do nas nie dotarło" - poinformowała nas TVP.

Alicja Ruchała w teledysku "No Longer Want You" /

Teledysk do utworu "No Longer Want You" Alicji Ruchały ma już ponad 120 tys. odsłon. Autorami piosenki dla modelki debiutującej w roli wokalistki są znany z De Mono Marek Kościkiewicz (muzyka) i uczestniczka ostatniej edycji "Must Be The Music" Anna Cyzon (tekst), która także zgłosiła się do preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Alicja Ruchała była twarzą licznych modowych magazynów na całym świecie (m.in. "Vogue", "Elle" czy "Harper's Bazaar"). 28-latka może się też pochwalić podpisanymi kontraktami reklamowymi w Rosji i Turcji. To właśnie głównie stamtąd pochodzą dotychczasowi widzowie teledysku "No Longer Want You", choć po informacjach o starcie Ruchały w preselekcjach zaczęły się pojawiać komentarze Polaków.

"Od dziecka pracuję i zarabiam po to, aby spełniać wszystkie swoje zachcianki i marzenia. Możliwe, że to jedna z nich, ale chcę pokazać, że modą można też bawić się w rytm muzyki. Zarabiam sama i inwestuję w to, co kocham. I nikt mi tego nie zabroni" - podkreśla Alicja w rozmowie z "Super Expressem".

Przypomnijmy, że do 27 stycznia TVP ma ujawnić listę utworów zakwalifikowanych do polskich eliminacji. Naszego reprezentanta poznamy w połowie lutego po koncercie preselekcji.

TVP nie ujawnia listy zgłaszających się do eliminacji, ale swój start ogłosili już m.in. Mateusz Maga (uczestnik programu "Top Model"), Gosia Andrzejewicz, Mariusz Wawrzyńczyk (m.in. "Bitwa na głosy", "Must Be The Music"). W konkursie mają wziąć udział także m.in. Marta Zalewska (prowadząca program "Hit, Hit, Hurra!"), grupa Helolove ze znaną z "X Factora" wokalistką Adą Szulc i Arkadiusz Matuszak (AreQue).



Wideo Alicja Ruchala - No Longer Want You (Official Music Video)

Sprawdź tekst utworu "No Longer Want You" w serwisie Tekściory.pl!

Za reżyserię teledysku "No Longer Want You" odpowiada Alan Kępski, pracujący wcześniej z m.in. Ewą Farną, Sarsą, Eweliną Lisowską, Justyną Steczkowską, Pauliną Przybysz i Kasią Popowską.

