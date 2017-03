Alicia Keys głosem innych artystek u Jimmy'ego Fallona

Alicia Keys była gościem programu Jimmy'ego Fallona. Podczas wizyty amerykańska wokalistka wzięła udział w zabawie, w której starała się upodobnić głosem do innych artystek. Jak jej poszło?

Alicia Keys pokazała swoje wokalne umiejętności /Slaven Vlasic / Getty Images

Alicia Keys została zaproszona przez Jimmy'ego Fallona do zabawy pt. "Wheel of Musical Impressions". Polega ona na wylosowaniu głosu danego artysty i piosenki, którą się wykona. Podczas śpiewania należy jak najbardziej upodobnić swój wokal do tego wybranego.

Reklama

Najpierw Keys musiała zmierzyć się z utworem "Miss Mary Mack", śpiewając go jak jej koleżanka z 12. edycji amerykańskiego "The Voice", Gwen Stefani. Następnie przyszło jej wykonać angielski alfabet w stylu Adele, a na koniec upodobniła swój głos do Janis Joplin, wykonując znaną kołysankę "Twinkle, Twinkle Little Star".

Jimmy Fallon, który wylosował w grze głosy The Pointer Sisters i Elvisa Presleya, był zachwycony umiejętnościami swojego gościa. Nagranie z programu cieszy się dużą popularnością - obejrzano je już ponad 4 mln razy.

W poprzednich odcinkach w zabawie "Wheel of Musical Impressions" wzięły udział m.in. Ariana Grande i Celine Dion.

Alicia Keys pełni obecnie rolę trenerki wokalnej w programie "The Voice". Oprócz niej i wspomnianej Gwen Stefani, w jury zasiadają również Blake Shelton i Adam Levine.