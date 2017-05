Acute Mind powraca po siedmiu latach ("I Need You")

Po siedmiu latach od wydania debiutanckiego albumu, z nowym singlem powraca lubelski zespół Acute Mind.

Acute Mind prezentuje nowy teledysk po latach /materiały promocyjne

Muzycy pracują aktualnie nad nowym materiałem, którego premiera planowana jest na koniec października bieżącego roku.

Nową płytę Acute Mind zapowiada utwór "I Need You" (autorem muzyki i tekstu jest basista Arek Piskorek), do którego zespół zrealizował teledysk.

W klipie zrealizowanym przez Piskorka, perkusistę Artura Jasińskiego i Lfilm Studio wystąpili Ula Fiborek-Czakon, Wojtek Zając i Łukasz Wrona.

Clip Acute Mind I Need You

Acute Mind to obecnie czterech muzyków: Arek Piskorek (bas, chórki), Artur Jasiński (perkusja), Paweł Ciuraj (gitara) oraz powracający w roli wokalisty i gitarzysty Marek Majewski, który przez ostatnie lata współtworzył zespół Osada Vida, nagrywając ze śląską formacją dwa studyjne albumy. Majewski ma na koncie także współpracę z Adamem Konkolem, liderem grupy Łzy.



Druga płyta Acute Mind, nad którą obecnie intensywnie pracują muzycy, utrzymana będzie w nieco łagodniejszej stylistyce. Nie zabraknie jednak bardzo charakterystycznych dla Acute Mind elementów elektronicznych i prog-metalowych.