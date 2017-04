Acrush, czyli chiński boysband tworzony przez dziewczyny

Powstała w 2016 roku grupa FFC-Acrush robi w Azji furorę. Milionom fanek nie przeszkadza nawet fakt, że boysband tworzą... dziewczyny.

Zespół FFC-Acrush założony został w 2016 roku, a jego skład wyłoniono na castingach, na których pojawiły się tysiące chętnych wokalistów. Formacja mogła liczyć na aktywną promocję ich działalności, co zaowocowało ogromną popularnością.

Na chińskim odpowiedniku Facebooka i Twittera, Weibo, grupa może pochwalić się liczbą ponad 900 tys. fanów, mimo iż do tej pory nie opublikowano ich żadnego teledysku.

Co jednak najciekawsze w tym wszystkim, boysband, który nazywa się w Chinach określeniem "husbands", czyli piosenkarzami, o których marzą fanki, tworzony jest przez piątkę dziewczyn - Lu Keran, An Junxi, Peng Xichen, Min Junqian i Lin Fan. Fanów o faktycznym stanie rzeczy poinformowano w marcu 2017 roku.



Menedżer grupy, Zhou, w rozmowie z magazynem "Quartz" przyznał, że formacja nie powstała z przypadku, a zamysł na stworzenie zespołu w wersji unisex przyświecał mu już na pierwszych castingach.



Wideo FFC Acrush Dance (BANG BANG BANG - BIGBANG)

"Grupa opowiada się za wolnością, a nieograniczonymi ramami" - stwierdził Zhou, który inspiracje do swojego projektu zaczerpnął m.in. z obserwacji chińskiej sceny muzycznej. Sporą popularnością na niej cieszy się m.in. Li Yuchun, która jako pierwsza postawiła na androgyniczny styl. To właśnie po jej zwycięstwie w programie "Super Girl" wiele dziewczynek zaczęło utożsamiać się ze swoją idolką.

Mimo przebijania pewnych barier, menedżer zespołu nie chce, aby grupa była odbierana przez pryzmat płci. Zhou zakazał wypowiadania się formacji na tematy związane z orientacją seksualną, a sam zespół najczęściej określa się jako meishaonian, czyli "przystojna młodzież" lub "piękni i młodzi".



Dziewczyny do swojej roli dokładnie przygotowywały się przez kilka miesięcy, jednak jak same zaznaczają, nie były zmuszane do zmiany swoich codziennych zachowań. Lu Keran przyznała, że w męskich ciuchach chodziła już od dłuższego czasu, a gdy była mała, nazywano ją chłopcem.

Acrush to jeden z pierwszych zespołów, które mają zdominować azjatycki rynek muzyczny. W 2016 roku Zhejiang Huati Culture Communication Co. Ltd, firma zajmująca się rozrywką stworzyła w Jinhua specjalne miejsce, gdzie powstają kolejne żeńskie i męskie grupy wokalne, które w przyszłości mają zawładnąć sercami milionów fanów na kontynencie. Szef Huati, Wang Tianhai, przyznał, że w tym roku pojawią się jeszcze trzy inne grupy.

Skąd natomiast skrót FFC w oficjalnej nazwie zespołu? Od marki Fantasy Football Confederation, będącej sponsorem grupy. W związku z tym skrót musi widnieć również przed imieniem i nazwiskiem każdej wokalistki, a każda musi umieć grać w piłkę, gdyż popisy z futbolówką będą częścią ich występów. Wang Tianhai stwierdził, że dzięki sportowi grupa odbierana jest jako dbająca o zdrowie i mająca pozytywne nastawienie do świata.