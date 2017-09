Aaron Carter o swoim stanie zdrowia

​Aaron Carter wystąpił w popularnym amerykańskim talk-show "The Doctors". Odbył tam niełatwą rozmowę o uzależnieniach narkotykowych i swoim stanie zdrowia.

29-letni muzyk przeszedł kilka trudnych miesięcy. W maju zmarł jego ojciec. Carter został aresztowany za prowadzenie auta pod wpływem. Potem wywołał skandal przyznając, że jest biseksualny. Ostatnio zaś spowodował wypadek samochodowy.

Sytuacja niepokoiła jego fanów i bliskich i wydaje się, że do Amerykanina w końcu te obawy dotarły.

Muzyk wystąpił w talk-show "The Doctors", gdzie udzielił emocjonalnego wywiadu. Roztrzęsiony Carter mówił w nim m.in. - "Bardzo martwię się o swoje zdrowie. Ludzie mówią mi, że wyglądam jakbym miał AIDS, raka albo jakbym umierał".

"Nie byłem świadomy tego, że ważę tylko 115 funtów (52 kilogramy - przyp. red.). To jest przerażające" - stwierdził. "Nie patrzyłem w lustro już od dłuższego czasu, bo nie podobało mi się to, jak wyglądam".

W czasie trwania programu Carter poddał się testowi wykrywającemu w organizmie narkotyki. Wynik był negatywny dla kokainy i metaamfetaminy. Okazał się jednak pozytywny dla marihuany.

Doktor Travis Stork stwierdził, że kombinacja leków, którą przyjmuje Carter jest "naprawdę straszna" i może zakończyć się tragicznie. W wywiadzie przypomniano postać siostry muzyka - Leslie Carter, która zmarła w 2012 roku w wieku 25 lat. Choć oficjalne przyczyny śmierci kobiety nie są znane, to raport policji wspominał o możliwym przedawkowaniu leków na receptę.

"Nie chcę tego brać. Moja siostra przez to odeszła. To nie jest w porządku. Nie zażywam tego codziennie" - mówił Carter. "Mówiąc szczerze - rzucenie nie będzie łatwe. To jest okropnie męcząca droga".

Muzyk przyznał, że tragicznym przeżyciem było dla niego pożegnanie młodszej siostry.

"Moja rodzina wie, że przyjmowałem Xanax i inne rzeczy tego typu. Że chodzę to psychoterapeuty właśnie dlatego" - tłumaczył Carter. "Wiem, że te środki nigdy nie zapewnią ci happy endu".