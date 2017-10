A-ha akustycznie ("MTV Unplugged" z nowymi piosenkami)

6 października do sprzedaży trafiła koncertowa płyta "MTV Uunplugged - Summer Solstice" norweskiej grupy A-ha.

Po raz pierwszy w swej karierze A-ha przygotowali album akustyczny, zrealizowany w ramach słynnej serii MTV Unplugged.

Na podwójnym wydawnictwie znalazły się największe przeboje tria, utwory nigdy wcześniej nie wykonywanych na żywo oraz dwie zupełnie nowe piosenki.

Do współpracy Norwegowie zaprosili gości specjalnych, m.in. wokalistkę Alison Moyet i Iana McCullocha, lidera brytyjskiej grupy The Echo And The Bunnymen.

Występ zarejestrowano podczas dwóch wieczorów w czerwcu tego roku na wyspie Giske u wybrzeży Norwegii. Koncerty zespołu obejrzało zaledwie 250 widzów.

"Myśleliśmy o tym od wielu lat. Na wielu koncertach graliśmy niektóre utwory akustycznie. W związku z tym, że podczas tworzenia nie używamy zbyt wiele nowoczesnej technologii, pomysł nagrania akustycznej płyty nabrał dla nas sensu. To jak powrót do korzeni tych piosenek" - mówi wokalista gitarzysta Pål Waaktaar-Savoy.

