50 Cent: Kobieta uderzona na koncercie pozwie rapera?

Kobieta, która została uderzona przez 50 Centa na koncercie grupy The Lox, zamierza pozwać rapera.

Przypomnijmy, że 50 Cent w trakcie kwietniowego koncertu w Baltimore, na którym towarzyszył składowi The Lox, w pewnym momencie zszedł do fanów, aby się z nimi przywitać. Jedna z kobiet próbowała wciągnąć w publiczność, na co raper odpowiedział ciosem w klatkę piersiową.

Chwilę później 50 Cent i Donnetta Derr, bo tak nazywała się poszkodowana, mieli pogodzić się na scenie, a kobieta zatańczyła nawet do następnego utworu.

Jednak Derr nie ma zamiaru zostawić sprawy. Jej prawnik, Warren Brown, poinformował TMZ.com, że dzień po koncercie jego klientka trafiła do szpitala. Adwokat poszkodowanej stwierdził, że 50 Cent zachował się w trakcie koncertu jak tchórz.

Na razie gwiazdor nie ustosunkował się do gróźb pobitej kobiety.



