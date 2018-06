Recenzja Małach "Proverbium": Klasyczna warszawska szkoła rapu

Małach udowadnia, że z każdą płytą można wyciągać z siebie jeszcze więcej.

Małach na okładce "Proverbium" /

Polski uliczny rap nie ma łatwo. Jest odtwórczy, nudny i zbyt często brzmi jak najgorszy odrzut ze "Skandalu" Molesty. To już ponad 20 lat, a wciąż można odnieść wrażenie, że na naszym podwórku jest zbyt wielu chłopaków zapatrzonych w ówczesne kwadratowe flow Włodiego i Vienia. Dodajmy do tego wysamplowane pianino i przepis na artystyczną klęskę jest gotowy.

Reklama

Z Małachem jest trochę inaczej. Jego rap to to klasyczna warszawska szkoła na którą ciągle jest olbrzymie zapotrzebowanie (gratuluję jedynki na OLiS-ie w tak ciężkim okresie wydawniczym) w naszym kraju. To też linia prosta największych stołecznych klasyków, a także kolejny etap rozwoju tej części sceny, w której raper jest jednym z liderów.

Małacha warto "podzielić" na dwie części: rapera i producenta. W przypadku tego pierwszego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, wszystko mieści się w artystycznej normie. Nie ma on wersów, które powodują łapanie się za głowę, czy to ze względu na mocny punchline, czy też ciekawe porównanie. Całe szczęście w drugą stronę też to nie działa, chociaż zdarzają się pojedyncze potworki, jak np. "tym - rym" w "Pierwszym razie". Czasami są nawet całe linijki, które wydawać by się mogło, są żywcem wyjęte z lat 90. ("Potrzeba czasu jak malarz obrazu / A my tu bass, jak palacze grassu" w "Stylu"), ale spokojnie można na nie przymknąć oko.

Clip Małach Cena bycia kimś feat. Hinol PW

Można odnieść wrażenie, że "Proverbium" to jeden wielki seans mowy motywacyjnej, mowa podwórkowego coacha do ludu, jednak jest w tym wszystkim trochę uroku. Raper ma sporo charyzmy i potrafi zainteresować słuchacza, chociażby w emocjonalnym numerze "Ciebie szukałem", który zostaje w pamięci na długo. Niestety, ale nie można tego powiedzieć o większości gości, bo z tym jest wyjątkowo słabo. Wśród nich najbardziej wybijają się Hinol, którego zwrotka w "Cenie bycia kimś", nawinięta w doskonale znanym stylu, jest dobrym prognostykiem przed nadchodzącym solowym albumem, i Hice, którego prosty refren w "Szczególe" jest niezłym pomostem pomiędzy zwrotkami gospodarza i Rufuza.

W przeciwieństwie do wielu swoich kolegów po fachu, przynajmniej z tej samej strony barykady, Małach dobrał (a i sam stworzył kilka podkładów) świetną i przede wszystkim melodyjną muzykę. Może i bity na "Proverbium" nie są zbyt skomplikowane ("To nie tak" i "Co by nie było" będące szczytem sympatycznej prostoty), pojawiają się znane sample, wykorzystane już kilka razy ("Dla ciebie staczam się" Klinczu w "Pierwszym razie"), jednak jest w tym wszystkim sporo stołecznego klimatu.

Clip Małach Zmiany są dobre

"Proverbium" nie można odmówić jednego - udało mu się oddać klimat współczesnej Warszawy i to nie tylko dzięki pojedynczym wersom, takim jak te z "Momentu" - "Następny przystanek - Warszawa, Ochota / Podbija pacjent, trochę zachrypnięty wokal". W tym jest jeszcze Małach - miejski przewodnik, który opowiada dużo nie tylko o samym mieście, ale i o szansach na wybicie się w nim. Wystarczy na kilka seansów, aż do pojawienia się nowej płyty. Tylko taka mała prośba - najlepiej z ograniczoną liczbą gości, bo po co psuć sobie płytę?

Małach "Proverbium", MR Crew

6/10