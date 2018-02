"The Voice": Pięć najlepszych wykonań "Zombie" The Cranberries

Po niespodziewanej śmierci wokalistki The Cranberries, Dolores O'Riordan, kanał "The Voice Global" postanowił wybrać pięć najlepszych wykonań hitu lat 90. "Zombie", które można było usłyszeć w programach "The Voice" i "The Voice Kids" na całym świecie.

Dolores O'Riordan zmarła w wieku 46 lat /EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA / East News

Liderka grupy The Cranberries zmarła 15 stycznia podczas wizyty w Londynie. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

Reklama

19 stycznia podano, że wokalistka nie zmarła z przyczyn naturalnych i w związku z tym rozpoczęto śledztwo. Zlecono także różne testy, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do zgonu 46-letniej gwiazdy. Dochodzenie przedłużono do kwietnia.

21 stycznia w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się oficjalna ceremonia pogrzebowa, a 23 stycznia, rodzina i przyjaciele pożegnali Dolores O’Riordan podczas prywatnego pogrzebu.

Pogrzeb Dolores O'Riordan 1 9 Pogrzeb Dolores O'Riordan Autor zdjęcia: Charles McQuillan Źródło: Getty Images 9

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Clip The Cranberries Zombie

Dla wielu początkujących wokalistów "Zombie" stał się utworem-trampoliną do zdobycia własnej popularności oraz kontraktu fonograficznego. Dlatego też ta piosenka wielokrotnie gościła na przesłuchaniach m.in. w różnych edycjach programu "The Voice". Po nagłej śmierci wokalistki "The Voice Global" postanowił zebrać pięć najlepszych wykonań z wszystkich programów na świecie.



Wideo In Loving Memory of Dolores O'Riordan - THE CRANBERRIES | The Voice Global

W zestawieniu znalazło się pięć występów: Darii Stawrowicz z "The Voice Russia" z 2016 roku, tria Incantèsimu z "The Voice France" z 2017 roku, Katriny Rose z nokautu 13. sezonu amerykańskiego "The Voice" , a także dwa wykonania z "The Voice Kids" - Britney z holenderskiej wersji programu oraz tria Isabella, Fiona, Evy z bitew w dziecięcym belgijskiej edycji talent show.

Poniżej możecie zapoznać się w całości z każdym z występów:



Wideo Дария «Нуки» Ставрович «Zombie» - Слепые прослушивания – Голос – Сезон 5

Wideo Incantèsimu - « Zombie » (The Cranberries) | The Voice France 2017 | Blind Audition

Wideo Britney - Zombie (The Voice Kids 2015: The Blind Auditions)

Wideo Battle: Zombie - The Cranberries | The Voice Kids 2014 Belgium