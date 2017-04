Adam Levine w specjalnym hołdzie dla Chrisitny Grimmie

​Adam Levine oddał hołd zmarłej w czerwcu zeszłego roku Christinie Grimmie, która była jego podopieczną w amerykańskiej edycji "The Voice". Wokalista w programie, specjalnie dla niej, wykonał utwór "Hey Jude".

Christina Grimmie i jej wokalny trener Adam Levine /Kevin Winter /Getty Images

22-letnia Chrisitna Grimmie została zastrzelona 10 czerwca 2016 r. po koncercie w Plaza Live Theater w Orlando. Po imprezie rozdawała fanom autografy. Wtedy 27-letni Kevin James Loibl strzelił do niej z pistoletu, a później popełnił samobójstwo. Ciężko ranna artystka została przewieziona do szpitala. Tam zmarła po kilku godzinach.

Christina Grimmie w 2014 roku wzięła udział w szóstej edycji talent show "The Voice", gdzie do drużyny zwerbował ją Adam Levine. Ostatecznie dziewczyna dotarła do finału programu i zajęła w nim 3. miejsce.

Wokalista, który wciąż pełni rolę trenera w programie, postanowił oddać hołd swojej zmarłej podopiecznej.

"Boże, Tak bardzo ją kochałem. Mówię to do was, mówię to do każdego. Tęsknię za nią. To jest nie fair, że jej tu nie ma. Zaśpiewamy dzisiaj piosenkę i zamierzam wyśpiewać w hołdzie dla niej każde słowo. Dziękuję, że przyszliście. Christino, kochamy cię" - powiedział Adam Levine w programie, zwracając się do rodziny Grimmie obecnej wśród publiczności.

Lider Maroon 5 wykonał na scenie "The Voice" utwór The Beatles "Hey Jude". Towarzyszyli mu w tym jego obecni podopieczni w programie.