Zobacz zapowiedź weekendu z "The Voice of Poland"

Voice Of Poland

W najbliższy weekend fanów "The Voice of Poland" czekają podwójne emocje. Co na antenie TVP zobaczą widzowie? Sprawdźcie zapowiedź.

Michał Szpak wzruszy się w najbliższym odcinku "The Voice of Poland"? /TVP

Przypomnijmy, że ósma edycja "The Voice of Poland" ruszyła na początku września tego roku. Po tygodniowej przerwie związanej z emisją Festiwalu w Opolu, TVP postanowiła uraczyć fanów programu dwoma odcinkami z rzędu.

"VOP" obejrzeć można będzie więc 23 i 24 września (odcinki emitowane będą każdego dnia o godzinie 20:05).

Z wcześniejszych fragmentów wiemy, że w programie pojawi się trio na czele z Piotrem Kwiatkowskim, a także Jelena Matula.

W zapowiedzi kolejnych odcinków "The Voice of Poland" widzimy również bardzo wzruszonego Michała Szpaka oraz Andrzeja Piasecznego, który chciał przekazać jednemu z uczestników swojego Fryderyka.

Zobacz trailer weekendu z "The Voice of Poland":