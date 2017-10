"The Voice of Poland": Maria Sadowska i Michał Szpak we wspólnym utworze

Podczas sobotnich bitew nie zabraknie również występu trenerów. Na scenie w duecie zobaczymy Michała Szpaka i Marię Sadowską.

Maria Sadowska i Michał Szpak zaprezentują się w duecie /TVP

W drugim etapie programu - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży.



Nie jest to jednak jednoznaczne z awansem do kolejnego etapu, gdyż aby tam się dostać, uczestnik musi zostać do końca bitew na tzw. gorących krzesłach. Trenerzy w swoich składach mogą mieć bowiem tylko jednego skradzionego wykonawcę.



Emocji nie zabraknie również podczas występu Marii Sadowskiej i Michała Szpaka. Dwójka trenerów, która ma za sobą kilka kłótni w programie, wykona wspólnie utwór "Sweet Dreams" z repertuaru Eurtythmics (piosenkę coverował również Marilyn Manson).

Zobacz występ Sadowskiej i Szpaka: