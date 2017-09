"The Voice of Poland": Discopolowe trio w programie

Voice Of Poland

Do nietypowej sytuacji dojdzie w najbliższych odcinkach "The Voice of Poland”. Przed trenerami zaprezentuje się bowiem trio kierowane przez Piotra Kwiatkowskiego.

Dariusz Kalinowski, Piotr Kwiatkowski i Grzegorz Woja w "The Voice of Poland" /TVP

Przypomnijmy, że ósma edycja "The Voice of Poland" ruszyła na początku września tego roku. Po tygodniowej przerwie związanej z emisją Festiwalu w Opolu, TVP postanowiła uraczyć fanów programu dwoma odcinkami z rzędu.

"VOP" obejrzeć można będzie więc 23 i 24 września (odcinki emitowane będą każdego dnia o godzinie 20:05).

Na scenie oprócz solistów widzowie zobaczą również... trio. Jego liderem jest Piotr Kwiatkowski (w środku w czasie występu), a wspomagają go Dariusz Kalinowski (po lewej) oraz Grzegorz Woja.

Wokaliści tworzą również discopolowy skład Quest, który działa od lat 90. W tym czasie (w nieco innym składzie) zdążył wystąpić m.in. na wielu najważniejszych imprezach disco polo, a w 2000 roku na Festiwalu w Ostródzie skład zgarnął nagrodę specjalną. Byli również supportem dla m.in. Papa Dance i Stachursky'ego.

W programie zobaczymy, jak trio wykona własny utwór pt. "Droga, która mnie prowadzi". Trenerzy nie ukrywali swojego zaskoczenia takim obrotem spraw.

Jak zakończy się przygoda wokalistów w programie? O tym dowiemy się już w najbliższy weekend.