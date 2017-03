Doda w "The Voice of Poland"? Jacek Kurski obiecuje

Voice Of Poland

Jeszcze niedawno wydawało się, że dla Dody w TVP nie będzie miejsca. Tymczasem akcje wokalistki u prezesa Jacka Kurskiego stoją coraz wyżej.

Czy Doda zostanie jurorką "The Voice of Poland"? /AKPA

Doda wielokrotnie była przymierzana do fotela jurora w najważniejszym muzycznym show TVP - "The Voice of Poland".

Choć do tej pory na antenie Dwójki mogliśmy oglądać siedem edycji, Doda nigdy nie została jurorką w tym programie.

Przez pewien czas za swe kontrowersyjne zachowania i słowa wokalistka miała nawet zakaz wstępu do TVP i wydawało się, że szansa przepadła. Po zmianie prezesa telewizji (obecnie jest nim Jacek Kurski) Doda zaczęła odzyskiwać zaufanie nowych władz i coraz częściej pojawia się na antenie.

Doda była m.in. jedną z gwiazd niedawnego finału preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji, występowała również podczas Sylwestra z Dwójką w Zakopanem.

"Fakt" podaje, że prowadzone są rozmowy, by Doda pojawiła się w jury jednego z programów muzycznych. Tabloid podaje, że chodzi właśnie o "The Voice of Poland" (nowa edycja pojawi się najwcześniej jesienią).

"Przestałem wykluczać Dodę, bo to bardzo dobra i kompletna artystka. Nie lubię wykluczania ludzi za cokolwiek" - zdradził "Faktowi" Jacek Kurski.