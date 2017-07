Przystanek Woodstock: Jurek Owsiak z youtuberami

"To będzie legendarne" - taki tytuł nosi utwór przygotowany przez znanego youtubera Macieja Dąbrowskiego (Człowiek Warga) z okazji tegorocznego Przystanku Woodstock.

W teledysku zagrał gościnnie Jurek Owsiak /fot. Bartosz Krupa /East News

Autorem piosenki jest Maciej Dąbrowski (Człowiek Warga), który do teledysku zaprosił innych znanych youtuberów: Red Lipstick Monster oraz Izaka. Gościnnie pojawił się także Jurek Owsiak, głównodowodzący Przystanku Woodstock.

Wideo TO BĘDZIE LEGENDARNE – teledysk PLAY na Przystanek Woodstock 2017

Twórcy klipu zapraszają do obejrzenia historii o tym, jak magia Przystanku Woodstock inspiruje wszystkich ludzi niezależnie od wykonywanego zawodu, wieku, płci i preferencji muzycznych. YouTuber Maciek Dąbrowski wciela się w superbohatera, który zabiera wszystkich w podróż na Przystanek Woodstock, by przeżyć razem niezapomniane chwile.

W tym roku Play na festiwalu zagra pod hasłem łączenia pokoleń. Podczas pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się także Legendy Woodstocku - osobowości, które tworzą historię Przystanku Woodstock. Wykonają również piosenkę "To będzie legendarne" na żywo na scenie festiwalu razem z Maćkiem Dąbrowskim i Jurkiem Owsiakiem.

Strefa Play na Przystanku Woodstock (Kostrzyn nad Odrą, 3-5 sierpnia) będzie dostępna codziennie od południa do 3 w nocy. W strefach kreacji, wyzwań i imprez na chętnych czekać będą ulubieni YouTuberzy i mnóstwo atrakcji: gif box, rysunki na ciele, wodna zjeżdżalnia i wieczorne piana party.



W Kostrzynie nad Odrą pojawili się pierwsi woodstockowicze. 23. Przystanek Woodstock oficjalnie rozpocznie się 3 sierpnia.

Na czterech scenach wystąpi kilkudziesięciu wykonawców z Polski i całego świata. Zagrają m.in. Archive, Amon Amarth, Trivium, New Model Army, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Qemists, Nothing But Thieves, Michał Urbaniak & Urbanator, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Clock Machine, Frank Turner & The Sleeping Souls, Molotov Jukebox, House Of Pain, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda, Roan, Pawbeats Orchestra, EABS, Wojciech Mazolewski Quintet oraz Romantycy Lekkich Obyczajów.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z osobistościami świata kultury, polityki i sportu. Wśród gości znaleźli się m.in. Robert Biedroń, Maciej Orłoś, gen. Mirosław Różański, Przemysław Kossakowski, dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Jarosław Gwizdak, o. Paweł Gużyński, Bartłomiej Topa i Łukasz Kościuczuk.

Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem Przystanku jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.