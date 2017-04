Przystanek Woodstock 2017: Annisokay i Molotov Jukebox

Niemcy z Annisokay i porywający do tańca Brytyjczycy z Molotov Jukebox dołączają do składu tegorocznego Przystanku Woodstock.

Molotov Jukebox zagra na Małej Scenie Przystanku Woodstock /Oficjalna strona zespołu

23. edycja Przystanku Woodstock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2017 r., tradycyjnie już w Kostrzynie nad Odrą. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Blues Pills, Dub Inc., Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Mando Diao, Slaves, Prong, The Dead Daisies z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Frank Turner, Wilki, Domowe Melodie, Łąki Łan, Tabu i Clock Machine.

Na Małej Scenie pojawią się także Annisokay i Molotov Jukebox.

Ta pierwsza grupa to pięcioosobowy skład z Niemiec, łączący rock z melodyjnym metalem. Zespół wydał dotychczas trzy płyty. Debiutanckie nagranie Annisokay, "The Lucid Dream[er]" ujrzało światło dzienne w 2014 roku, a w 2015 ukazał się drugi album formacji zatytułowany "Enigmatic Smile".

Ich najnowsze wydawnictwo, "Devil May Care" ukazało się jesienią 2016 roku. W tym samym roku zespół pracował nad EP-ką zawierającą covery czterech utworów Michaela Jacksona, honorując w ten sposób ponadczasową twórczość artysty, który jest inspiracją dla nazwy zespołu.

Clip Annisokay Smile feat. Marcus Bridge

Pochodzący z Londynu Molotov Jukebox ma na koncie występy na wszystkich najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwalach takich jak m.in. Glastonbury, Eurosonic i Womad, udowadniając, że ich muzyczny czar i sceniczna charyzma nie mają sobie równych. Wiosną 2016 roku wydali swój drugi album "Tropical Gypsy", który powtórzył sukces ich debiutanckiego nagrania "Carnival Flower" (2014). Molotov Jukebox grają muzykę tak wyjątkową, że ich fani stworzyli termin "gyp-step" by określić ich słoneczną, pełną werwy i ciepłą twórczość.

Połączenie zmysłowego głosu Natalii Teny ze skocznymi dźwiękami akordeonu, bałkańskiego śpiewu skrzypiec, potężnej latynoskiej linii melodycznej trąbki i mocnej sekcji rytmicznej daje niepowtarzalny rezultat.

Po odsłuchaniu pierwszych dźwięków z płyty nadesłanej na tegoroczne Eliminacje do Przystanku Woodstock, jurorzy byli pewni, że za sprawą barwnego zespołu z Wielkiej Brytanii woodstockowe pole zamieni się w roztańczony, rozbujany i kolorowy karnawał i bez chwili wahania zaprosili ich na festiwal.

Clip Molotov Jukebox Just The Thrill

Organizatorem Przystanku Woodstock jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.