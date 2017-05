Kasia Moś: Fatalne wyniki głosowania sympatyków Eurowizji

Kasia Moś 9 maja wystąpi w pierwszym koncercie półfinałowym na tegorocznej Eurowizji. Szans nie dają jej bukmacherzy, a także sympatycy Eurowizji. W ich głosowaniu Polka zajęła dopiero 29. miejsce.

Kasia Moś nie ma szans w półfinale? /Splash News /East News

Podczas 62. Konkursu Piosenki Eurowizji Kasia Moś wykona piosenką "Flashlight". Na scenie towarzyszyć jej będzie grający na skrzypcach brat wokalistki, Mateusz Moś.

Oprócz Moś w pierwszym półfinale pojawią się reprezentanci Szwecji, Armenii, Australii, Belgii Cypru i Gruzji.

Mimo ogólnych zachwytów osobą Kasi Moś, bukmacherzy są bezlitośni dla wokalistki. Obecnie według ich notowań Polka zajmie 12. miejsce w pierwszym półfinale i na tym etapie zakończy przygodę z konkursem.



Niezbyt dobrze przedstawiają się również wyniki głosowania członków Międzynarodowego Klubu Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE).

Najwierniejsi i najwięksi fani Eurowizji wskazali, że zwycięzcą konkursu zostanie Włoch Francesco Gabbani z utworem "Occidentali’s Karma". Zaraz za nim znajdą się przedstawiciele Belgii, Szwecji, Francji i Estonii.

Polska w tym głosowaniu uplasowała się na 29. miejscu, na równi z Irlandią i Gruzją.

Na temat szans Kasi Moś, w rozmowie z jastrzabpost.pl, wypowiedziała się również Elżbieta Zapendowska.

"Kasia Moś bardzo dobrze śpiewa. Była zresztą w "Must Be The Music". Miałam zastrzeżenia do jej dykcji. Już w reklamach widzę, że ją poprawiła. Mam też zastrzeżenia do jej osobowości. Ale wydaje mi się, że ma dość dobry utwór i może da radę" - powiedziała jurorka "Idola".



Tegoroczna edycja Eurowizji odbędzie się w dniach 9-13 maja w Kijowie na Ukrainie. Półfinały zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym jako 11.), a 13 maja widzowie obejrzą koncert finałowy.