Eurowizja 2017: Polska w pierwszym półfinale

W Kijowie odbyło się losowanie półfinałów tegorocznej Eurowizji. Polska wystąpi w pierwszym półfinale, a rywalami naszego przedstawiciela będą m.in. reprezentanci Australii, Grecji, Portugalii, Belgii, Finlandii, Szwecji i Cypru.

W Kijowie rozlosowano półfinały Eurowizji /Michael Campanella / Getty Images

Według oficjalnego komunikatu Polska wystąpi w drugiej połowie pierwszego półfinału. Dokładnie miejsca startowe zostaną przyznane po zgłoszeniu do konkursu wszystkich utworów.

W drugim półfinale pojawia się natomiast wokalistki i wokaliści z m.in. Szwajcarii, Rosji, Rumunii, Irlandii, Austrii, Malty, Danii, Izraela i Estonii.

W trakcie ostatnich trzech edycji Eurowizji polscy wykonawcy startowali w drugich półfinałach. Dla Donata i Cleo, Moniki Kuszyńskiej oraz Michała Szpaka występy w tej części konkursu były szczęśliwe. Każdy z wykonawców docierał do finału.

Podczas ceremonii losowania półfinałów, mer Kijowa, Witalij Kliczko odebrał symboliczne klucze z rąk szwedzkich organizatorów. Na krótkie przemowy zdecydowały się również Rusłana i Jamala - poprzednie zwyciężczynie Eurowizji z Ukrainy.



Polskiego reprezentanta poznamy 18 lutego, wtedy to odbędzie się koncert eliminacyjny na antenie TVP1. Do 10 lutego Telewizja Polska wydłużyła czas przyjmowania zgłoszeń do preselekcji. Na Twitterze pojawiła się informacja, że do piątku 27 stycznia napłynęło 130 propozycji.

Do polskich preselekcji do tej pory zgłosili się m.in. Kasia Popowska, Alicja Ruchała, Mariusz Wawrzyńczyk, Wojtek Ezzat, Iwona Węgrowska, Mateusz Maga, Aneta Sablik, Paulla, Marzia Gaggioli, Ivs Alter, Bianka Jackowska & Three Times four oraz Bartek Wrona.



Tegoroczna 62. Eurowizja odbędzie się w Kijowie. Półfinały zaplanowano na 9 i 11 maja, natomiast koncert finałowy na 13 maja. Mottem tegorocznego wydarzenia będzie "Celebrate Diversity" ("Celebrujmy różnorodność"). Zaprezentowano również oficjalne logo konkursu, które inspirowane jest wzorem tradycyjnego naszyjnika o nazwie namysto.

Przypomnijmy, że zeszłoroczne zmagania wygrała Jamala z piosenką "1944". Michał Szpak zakończył konkurs na 8. miejscu.