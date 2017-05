Eurowizja 2017: Pierwszy półfinał z Kasią Moś

Już dziś o godzinie 21 rozpocznie się pierwszy półfinał 62. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wśród wykonawców pierwszego półfinału znajdzie się Kasia Moś. Która wystąpi Polka oraz kto może na nią głosować?

Kasia Moś awansuje do finału Eurowizji? /AA/ABACA/Vladimir Shtanko / Anadolu Agency /East News

Kasia Moś w półfinale (odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie) zaprezentuje piosenkę "Flashlight". Polka wystąpi, jako 11., po Grecji, a przed Mołdawią. W trakcie koncertu na scenie zaprezentuje się 18 wykonawców, całość rozpocznie Szwecja, a zakończy Łotwa.

Piosenkarce na scenie towarzyszyć będzie grający na skrzypcach jej brat, Mateusz Moś.

Transmisja widowiska (TVP1 i TVP Polonia) rozpocznie się o godzinie 21:00. Dostępna jest również transmisja w internecie bez komentarza (na oficjalnym kanale Eurowizji na Youtube).

Kolejność startujących w pierwszym półfinale tegorocznej Eurowizji:

1. Szwecja - Robin Bengtsson "I Can't Go On"

2. Gruzja - Tamara Gachechiladze "Keep The Faith"

3. Australia - Isaiah "Don't Come Easy"

4. Albania - Lindita "World"

5. Belgia - Blanche "City Lights"

6. Czarnogóra - Slavko Kalezić "Space"

7. Finlandia - Norma John "Blackbird"

8. Azerbejdżan - Dihaj "Skeletons"

9. Portugalia - Salvador Sobral "Amar Pelos Dois"

10. Grecja - Demy "This is Love"

11. Polska - Kasia Moś "Flashlight"

12. Mołdawia - Sunstroke Project "Hey Mamma"

13. Islandia - Svala "Paper"

14. Czechy - Martina Bárta "My Turn"

15. Cypr - Hovig "Gravity"

16. Armenia - Artsvik "Fly With Me"

17. Słowenia - Omar Naber "On My Way"

18. Łotwa - Triana "Park Line".

Głosowanie

Podczas wczorajszej próby generalnej (8 maja) swoje głosy przyznały 5-osobowe zespoły jury z 21 państw - poza 18 uczestnikami półfinału były to także trzy kraje Wielkiej Piątki: Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania.

Dziś zostaną zebrane głosy widzów w 18 krajach startujących w półfinale oraz Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Pozostałe państwa mogą zapewnić transmisję koncertu, ale nie biorą udziału w głosowaniu. Widzowie mogą wspierać ulubione piosenki dzwoniąc lub wysyłając smsy (numery zostaną podane w każdym kraju podczas transmisji) bądź poprzez oficjalną eurowizyjną, darmową aplikację. Głosowanie przez nią odbywa się przez wysłanie smsa premium, jej użytkownicy mogą też być narażeni na koszty transmisji danych. Nie głosujemy na piosenkę kraju na terenie, którego przebywamy (na Kasię Moś nie możemy głosować w Polsce, natomiast wybierać może ją Polonia).

Głosy jury i widzów zostaną oddzielnie przeliczone na punkty w skali eurowizyjnej (12 pkt. dla najlepszej piosenki, 10 dla kolejnej, następnie 8, 7, ..., 2, 1 pkt.) i po zsumowaniu wszystkich punktów poznamy w przypadkowej kolejności 10 utworów z największą ich liczbą - te kraje awansują do finału. Szczegółowe wyniki zostaną ujawnione dopiero po zakończeniu Eurowizji.

Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się 11 maja, a finał zaplanowano na 13 maja.