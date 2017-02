Al Bano pojedzie na Eurowizję? Gwiazdor jest zainteresowany

Według najnowszych informacji Włochy na Eurowizji może reprezentować gwiazdora lat 80., Al Bano. Wokalista również wyraził zainteresowanie występem w Kijowie.

Spekulacje na temat występu Al Bano na 62. Konkursie Piosenki Eurowizji pojawiły się tuż przed startem Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo. Podsycił je zresztą sam wokalista, udzielając wywiadu serwisowi Quotdiano, w którym stwierdził, że jego piosenka "Di Rose e di Spine" jest typową, eurowizyjną kompozycją.

"Na Eurowizji byłem dwa razy. Razem z Rominą (Power - przyp. red.), w 1976 roku z utworem 'We Will Live It All Again', który we Włoszech nie osiągnął niczego, a za granicą był wielkim sukcesem. Potem jeszcze w 1985 roku z piosenką 'Magic Oh Magic'. A ponieważ mówi się, że do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że to będzie ten dobry raz. Żeby wziąć udział, najpierw muszę jednak wygrać festiwal" - mówił gwiazdor.

Według oficjalnego regulaminu festiwalu, zwycięzca głównego konkursu ma prawo reprezentowania Włoch na najbliższej Eurowizji. Oczywiście nie jest to przymus i zdarzało się w przeszłości, że zwycięzca nie był zainteresowany. Do gry wtedy może włączyć się również telewizja RAI, która wówczas ma prawo do wyboru własnego kandydata.



Jakie argumenty przemawiają za wysłaniem Al Bano na Eurowizję? Wokalista wciąż cieszy się sporą popularnością, a co ważne mógłby zachęcić inne kraje do głosowania, gdyż wciąż aktywnie koncertuje po Europie. W maju 2016 roku wraz Rominą Power wokalista przyjechał po raz kolejny do Polski (wystąpił w krakowskiej Tauron Arenie).

Al Bano największą popularność osiągnął w latach 70. i 80. XX wieku. Wraz z Rominą Power wylansowali takie przeboje jak "Felicita", Sempre sempre", "Liberta, Sharzan" oraz "Nostalgia Canaglia".

Duet dwukrotnie startował na Eurowizji. Zarówno w 1976 roku, jak i w 1985 roku Włosi zajęli siódme miejsce.



Zwycięzcę festiwalu w Sanremo poznamy do końca tygodnia. Finałowy koncert imprezy odbędzie się 11 lutego. Wystąpi w nim 16 wykonawców. Spośród nich wyłoniona zostanie trójka uczestników, którzy zmierzą się w super finale. Zwycięzca otrzyma propozycję wyjazdu na tegoroczną Eurowizję do Kijowa.



Przypomnijmy, że w tym roku konkurs odbędzie się w 9 - 13 maja. Półfinały wydarzenia zaplanowano na 9 i 11 maja, a finał, w którym Włochy mają zapewniony udział, odbędzie się 13 maja.



Polski reprezentant zostanie wyłoniony na koncercie eliminacyjnym 18 lutego.