Eurowizja 2017: Rafał Brzozowski wygwizdany podczas preselekcji?

W sobotę (18 lutego) odbyły się krajowe preselekcje do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Decyzją jury i telewidzów Polskę reprezentować będzie Kasia Moś. Jak donosi Fakt.pl, podczas koncertu publiczność zgromadzona pod sceną miała wygwizdać walczącego o udział w konkursie Rafała Brzozowskiego.

Rafał Brzozowski podczas krajowych preselekcji do Eurowizji 2017 /VIPHOTO /East News

62. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Kijowie. Wśród 10 wykonawców wybranych do krajowych preselekcji znaleźli się: Agata Nizińska, Aneta Sablik, Carmell, Martin Fitch, Isabell Otrębus-Larsson, Kasia Moś, Paulla, Lanberry, Olaf Bressa i Rafał Brzozowski.

Ten ostatni do konkursu zgłosił się z piosenką "Sky Over Europe", a w krajowych starciach - po zsumowaniu głosów widzów i jury - zajął drugie miejsce. Jak podaje Fakt.pl, Rafał Brzozowski miał zostać podczas sobotniego koncertu wygwizdany przez publiczność.

Już po krajowych preselekcjach wokalista opublikował na Facebooku wpis, w którym wyraził radość z zajęcia drugiego miejsca oraz podziękował fanom za wsparcie i oddanie na niego głosów.

"Pozostał mi tylko mały niesmak w zachowaniu niektórych osób podczas koncertu i wyników. Szkoda że nie można czasem z szacunkiem dla innych rywalizować" - napisał Rafał Brzozowski, gratulując zwycięstwa i życząc powodzenia Kasi Moś.

W komentarzach pod postem wokalisty pojawił się zarzut, jakoby Rafał Brzozowski miał rzucać wyzwiska i przekleństwa w kierunku osób z publiczności.

"Niesmak pozostał również po Pana wyzwiskach, które poleciały w stronę publiczności. Pokazywanie palcem i rzucanie przekleństwami w widownię jest słabe. Liczę na to, że ktoś z reporterów złapał ten moment" - czytamy w najpopularniejszym komentarzu pod wpisem.

Clip Rafał Brzozowski Sky Over Europe

Podczas preselekcji oprócz artystów walczących o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2017, na scenie zaprezentowali się także zaproszeni goście. Doda zaśpiewała medley utworów znanych z Eurowizji ("Heroes" Mansa Zelmerlowa, "My Number One" Heleny Paparizou, "Waterloo" grupy ABBA), a także numer grupy Virgin "Kopiuj-wklej". Po niej wystąpił również zeszłoroczny reprezentant Polski na Eurowizji, Michał Szpak, który wykonał utwór "Color of Your Life". Na początku koncertu zaprezentowała się natomiast Oliwia Wieczorek, którą można było oglądać w zeszłorocznej Eurowizji dla dzieci (zaśpiewała piosenkę "Nie zapomnij").

Polskę w Kijowie reprezentować będzie Kasia Moś z piosenką "Flashlight".

Półfinały 62. Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowane zostały na 9 i 11 maja (Polska wystąpi w pierwszym), a finał na 13 maja 2017 roku.