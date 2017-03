Zbigniew Wodecki o Zdzisławie Sośnickiej: "Jeżeli zaśpiewa tak, jak wygląda..."

W środę 22 marca w Poznaniu rusza trasa Zbigniewa Wodeckiego. Na koncertach w roli gościa specjalnego pojawi się wracająca po latach na scenę Zdzisława Sośnicka.

Zdzisława Sośnicka powraca na scenę /AKPA

"Jeżeli [Zdzisława] Sośnicka zaśpiewa tak, jak wygląda, będzie fantastycznie" - mówi PAP Life Zbigniew Wodecki, który zaprosił piosenkarkę.



Zdzisława Sośnicka po latach nieobecności wraca na estradę. Gwiazda dała się namówić Wodeckiemu i wystąpi z nim na dwóch koncertach w Poznaniu - 22 i 23 marca. "Sam jestem ciekaw, jak zareaguje publiczność" - powiedział PAP Life piosenkarz.

Trwają przygotowania do koncertów - orkiestry, techników, sceny. "Na świecie niektórzy przygotowują się do trasy parę miesięcy, my nie mamy tyle możliwości, ale damy radę" - zapewnia Wodecki.

Jak udało mu się namówić Sośnicką do wspólnego występu? "Wielokrotnie dzwoniłem, składałem propozycję i nic. Aż nagle usłyszałem: a wiesz, zaśpiewam" - opowiada PAP Life piosenkarz, który świętuje 40-lecie kariery.

"Pomyślałem sobie, że przy tym zalewnie gwiazd, które nie raz objawiają się, co tydzień, przyda się spotkanie z prawdziwą gwiazdą" - dodaje.

Publiczność poznańskich koncertów na pewno usłyszy duet w piosence "Z tobą chcę oglądać świat".

Na wieść o występie Sośnickiej fani wykupili bilety na koncert. Organizatorzy zorganizowali już dodatkowy występ.

Sośnicka we wrześniu 2015 r. wydała pierwszą od 17 lat płytę z premierowymi piosenkami - "Tańcz, choćby płonął świat". Utwory napisał dla niej Romuald Lipko z Budki Suflera, a teksty to dzieła Jacka Cygana, Bogdana Olewicza, Pawła Mossakowskiego, Luizy Staniec i Artura Andrusa.

