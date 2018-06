Startuje Wodecki Twist Festiwal w Krakowie

Uroczystą galą "Tribute to Zbigniew Wodecki" rozpocznie się w piątek wieczorem (8 czerwca) w Krakowie I Wodecki Twist Festiwal, poświęcony pamięci zmarłego w maju 2017 r. artysty. Publiczność będzie mogła słuchać utworów Zbigniewa Wodeckiego przez dwa festiwalowe dni.

Wodecki Twist Festiwal otworzą dwa koncerty poświęcony pamięci Zbigniewa Wodeckiego w ICE Kraków (8 czerwca, godz. 18 i 21).

Podczas koncertów "Tribute to Zbigniew Wodecki" na scenie pojawią się m.in. Kayah, Grzegorz Turnau, Edyta Górniak, Halina Frąckowiak, Zdzisława Sośnicka, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Ania Rusowicz, Daria Zawiałow, Igor Herbut, Hanna Banaszak, Beata Rybotycka, Ewa Uryga, Gaba Kulka, Kuba Badach, Andrzej Sikorowski, Jacek Wójcicki, Sławek Uniatowski, jazzowy pianista Leszek Możdżer, skrzypkowie Adam Bałdych i Mariusz Patyra.

Widowisko na antenie TVN będzie można obejrzeć we wtorek 12 czerwca o godz. 20.15.

W programie znajdą się duety i wielkie przeboje z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego w nowej odsłonie i nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na festiwal. Jak zapowiadają organizatorzy, ideą koncertu jest spotkanie wykonawców nie tylko z muzyką patrona wydarzenia, ale i z nim samym. Dlatego widowisko będzie oprawione materiałami archiwalnymi.



Jak poinformowała PAP dyrektor festiwalu Katarzyna Wodecka-Stubbs "to potwierdza, że pomysł zorganizowania festiwalu był uzasadniony". "Na pewno będą kolejne edycje. Przykro nam, że nie udało nam się zorganizować tych koncertów w większej sali, ale wyciągniemy z tego wnioski w kolejnych latach" - powiedziała córka Zbigniewa Wodeckiego.

Podkreśliła także, że w ocenie organizatorów festiwal spełnia nie tylko założenia dotyczące popularyzacji, ale także inspiracji muzyką na przeróżnych obszarach, na których poruszał się Zbigniew Wodecki. "Znajdzie to kontynuację w kolejnych edycjach. To przecież nie tylko śpiewanie, nie tylko skrzypce, kompozycja. Mamy czas na to, żeby w przyszłym roku pokazać teatr, oratoria, jazz..." - zapowiedziała dyrektor festiwalu.

W sobotę, w drugi dzień festiwalu, w Operze Krakowskiej odbędzie się koncert "Wodecki Twist: Skrzypce", zainspirowany pasją artysty do skrzypiec i muzyki klasycznej. Koncert wzbogacony będzie o unikatowe nagrania archiwalne, pokazujące talent Zbigniewa Wodeckiego i jego wirtuozerskie wykonania. Do udziału w tym koncercie Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego zaprosiła wybitnych artystów polskiej wiolinistyki, pokazujących, że można łączyć style muzyczne podobnie jak robił to Zbigniew Wodecki. W koncercie wystąpią m.in. Agata Szymczewska, Mariusz Patyra, Adam Bałdych i Grupa MoCarta.



Osobne wydarzenie to sobotni koncert "Mitch&Mitch with their Incredible Amigos" w Forum Przestrzenie. Festiwalowi towarzyszyć będą także inne wydarzenia, jak np. "Rozmowy w Loży", specjalny program dla dzieci i sobotnie Nocne Jam Session w Forum Przestrzenie z udziałem najlepszych krakowskich muzyków i gości festiwalu.

Wodecki Twist Festiwal organizują Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego i Miasto Kraków. Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego powstała w sierpniu 2017 roku. Jej główne cele statutowe to działalność edukacyjna, wspieranie młodych talentów oraz twórcza i kreatywna opieka nad spuścizną kompozytorsko-wokalną artysty.

Zbigniew Wodecki (ur. 6 maja 1950), multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista, zmarł 22 maja 2017 r. Miał 67 lat. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury prezydent Andrzej Duda uhonorował go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Artysta od końca lat 60. związany był z Piwnicą Pod Baranami i zespołem Anawa. Był muzykiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej; w latach 70. zadebiutował jako wokalista. Autor i wykonawca takich przebojów, jak "Zacznij od Bacha", "Chałupy", "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Opowiadaj mi tak"; znany z wykonania piosenki o "Pszczółce Mai". Współpracował z takimi artystami, jak Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Zdzisława Sośnicka, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Krystyna Prońko, Ewa Bem.

W 2013 r. w ramach OFF Festivalu Zbigniew Wodecki wraz z alternatywnym zespołem Mitch&Mitch powrócił do materiału ze swojej płyty z 1976 r., wykonując go w nowym składzie i aranżacjach. W 2015 roku wydana została płyta "1976: A Space Odyssey", która szybko uzyskała status platynowej płyty.

W 2016 r. Zbigniew Wodecki z muzykami Mitch & Mitch Orchestra & Choir zdobyli za tę płytę Nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii album roku pop. Sam Wodecki otrzymał także statuetkę w kategorii utwór roku za piosenkę "Rzuć to wszystko, co złe" z tej płyty.

