Spring Break 2017: Kto jeszcze wystąpi w Poznaniu?

Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy zaprezentują się podczas tegorocznej edycji festiwalu Spring Break. W Poznaniu wystąpią: Łona, Webber & The Pimps, Bitamina, Julia Wieniawa, Max Bravura, Meek Oh Why?, Joy Pop, Hańba, Better Person, Rosa Vertov oraz Mateusz Franczak.

Julia Wieniawa wystąpi na Spring Breaku w Poznaniu /Kurnikowski /AKPA

Czwarta edycja festiwalu showcase’owego Enea Spring Break odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.

Reklama

W tym roku impreza ponownie łączy siły Red Bull Tour Bus oraz Don’t Panic! We're from Poland.

Pierwszego dnia tegorocznej imprezy (20 kwietnia) w Scenie Na Piętrze odbędzie się showcase Don’t Panic! We’re from Poland, podczas którego wystąpi czterech wykonawców wybranych wspólnie przez organizatorów oraz Instytut Adama Mickiewicza: Hańba, Better Person, Rosa Vertov oraz Mateusz Franczak.

Tak jak w roku ubiegłym Red Bull Tour Bus zostanie zlokalizowany na malowniczym Dziedzińcu Różanym Centrum Kultury Zamek. Będzie to - poza Placem Wolności - druga plenerowa scena Enea Spring Break. W piątek 21 kwietnia oraz w sobotę 22 kwietnia na muzycznym autobusie zagra szóstka artystów: Łona, Webber & The Pimps, Bitamina, Julia Wieniawa, Max Bravura, Meek Oh Why? i Joy Pop.

Przypominamy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Domowe Melodie, Julia Pietrucha, Mitch & Mitch & Kassin, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose.