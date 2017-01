Spring Break 2017: Julia Pietrucha, Mitch & Mitch i inni uzupełniają skład festiwalu

Poznaliśmy kolejną grupę artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji Enea Spring Break Showcase Festival & Conference.

W tym roku Enea Spring Break Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia.

Na kwietniowej imprezie w Poznaniu zagrają między innymi autorka jednej z największych muzycznych sensacji roku 2016 czyli płyty "Parsley" - Julia Pietrucha oraz promująca nową, nagraną w Brazylii płytę kultowa formacja Mitch & Mitch, której na scenie towarzyszyć będzie wpływowy brazylijski muzyk i producent Kassin, współautor tego albumu.

Dzięki udziałowi Enea Spring Break w programie ETEP na festiwalu zagra także holenderski projekt Pink Oculus, który niedawno zachwycił uczestników największego festiwalu showcase’owego w Europie - Eurosonic.

Wśród nowych artystów nie zabraknie także świeżych składów z Polski, a wśród nich między innymi grupy Elements z Leszkiem Biolikiem (Republika) w składzie oraz formacji Bastard Disco, która niedawno wydała entuzjastycznie przyjmowany debiutancki krążek nakładem Anteny Krzyku.

Pełna lista artystów, którzy dołączają do składu Enea Spring Break prezentuje się następująco:

Mitch & Mitch

Julia Pietrucha

Pink Oculus

Kolory

Elements

Koala Voice

Tarpan

Mari Mono

Lonker See

Rara

Bastard Disco

Alles

Przypominamy, że wśród ogłoszonych już artystów, którzy zagrają na Enea Spring Break 2017 są m.in. Fisz Emade Tworzywo, Domowe Melodie, Anita Lipnicka, Wacław Zimpel, Snowman, Bry oraz Lucy Rose.

