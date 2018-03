Pol'And'Rock Festival (Przystanek Woodstock): Krzysztof Zalewski, Koniec Świata i Bethel

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na Małej Scenie Pol'And'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock).

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia 2018 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz Na Górze.

Teraz poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na Małej Scenie.

Krzysztof Zalewski to multiinstrumentalista, autor i kompozytor. W 2003 roku - w wieku 19 lat - wygrał drugą edycję polskiego "Idola". W 2004 roku, na mocy wygranego kontraktu, wydał debiutancki album zatytułowany "Pistolet". Potem jak mówią: "zniknął". Przez ten czas jednak cały czas był obecny na scenie, rozwijał się, szlifował warsztat. Grał m. in. w zespole Nosowskiej oraz Hey, współtworzy Muchy i Japoto, gra z Brodką, skomponował wraz z Budyniem piosenki do filmu "Jeż Jerzy".

Jego drugi album studyjny "Zelig" (2013) zawiera 10 piosenek, które są swego rodzaju pamiętnikiem z ostatniej dekady. W styczniu tego roku wydał płytę zatytułowaną "Zalewski śpiewa Niemena" z utworami Czesława Niemena.

W 2006 r. swoje pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej zaczął stawiać młody, grający muzykę reggae zespół Bethel. Przez cały ten czas wesoła załoga zrobiła ogromne postępy. Dwa albumy studyjne, ponad 500 zagranych koncertów w kraju i za granicą oraz występy na największych polskich festiwalach (m.in. laureat Złotego Bączka na Przystanku Woodstock) to tylko niektóre z licznych osiągnięć tej kapeli.

W tym roku ma się ukazać trzecia płyta grupy.



Pochodzący ze Śląska Koniec Świata na Przystanku Woodstock po raz pierwszy zagrał w 2003 roku, jeszcze w Żarach. Kolejne koncerty odbyły się już w Kostrzynie nad Odrą - na 12. i 23. Przystanku.

Dorobek grupy to siedem płyt studyjnych (ostatnia to "God Shave the Queen" ze stycznia 2016 r.) oraz ponad 1000 koncertów zagranych w Polsce, a także Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Słowacji i Ukrainie.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.