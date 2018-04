Szwedzi z Pain Of Salvation na początku września zagrają dwa koncerty w naszym kraju.

Pain Of Salvation powraca do Polski /materiały prasowe

Twórczość Pain Of Salvation to eklektyczna mieszanka metalu, popu, funky, disco, bluesa, gotyku oraz folku z arabskimi i orientalnymi wpływami.

Od momentu utworzenia swojego pierwszego znaczącego zespołu Reality w 1984 roku, jego pomysłodawca i lider Daniel Gildenlöw (miał 11 lat, gdy zakładał swoją pierwszą grupę) konsekwentnie podąża za własną koncepcją różnorodnego, technicznego i wykraczającego poza wszelkie granice rocka progresywnego.

Wydana w 2007 roku płyta "Scarsick" przyniosła pierwsze sukcesy na szwedzkiej liście bestsellerów, została jednak przyjęta dość chłodno przez prasę, podobnie zresztą jak jej poprzedniczka - "BE". Krytycy zwracali uwagę, że tematyka albumów staje się coraz bardziej zawiła i trudna w odbiorze, a skomplikowana struktura muzyczna i złożone aranżacje także nie pomagają w zrozumieniu wizji Daniela.

W kolejnych latach Pain of Salvation przechodziło liczne zmiany personalne. Życie prywatne muzyków zaczęło kolidować z karierą muzyczną i zdawało się, że osłabiona kolejnymi przetasowaniami osobowymi formacja zgubiła gdzieś właściwy rytm. Kolejne albumy nie wzbudziły już takiego entuzjazmu jak wcześniejsze dokonania. W międzyczasie Daniel Gildenlӧw jeździł w trasy jako dodatkowy muzyk supergrupy Transatlantic, gościł też na płytach takich wykonawców jak Dream Theater czy Ayreon, a przez jakiś czas był także członkiem zespołu The Flower Kings.

Sporą niespodzianką był wydany po sześcioletniej przerwie od poprzedniego pełnoprawnego wydawnictwa nowy studyjny album "In the Passing Light of Day" (2017) nagrany w składzie - Daniel Gildenlӧw, Léo Margarit (perkusja), Daniel Karlsson (klawisze), Ragnar Zolberg (gitary) oraz Gustaf Hielm (bas), który po raz pierwszy w zespole pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty i powrócił w szeregi Pain of Salvation po 17 latach.

Pomimo niedawnych niezwykle poważnych problemów zdrowotnych Daniela (cierpiał na martwicze zapalenie powięzi), które skutkowały wielomiesięcznym pobytem w szpitalu i jeszcze dłuższą rehabilitacją, oraz całkowitej wymiany muzyków mu towarzyszących, która dokonała się kilka lat temu, Pain of Salvation powrócił na właściwą ścieżkę. Wiosną 2017 w składzie zespołu nastąpiła dość zaskakująca zmiana. Grupę opuścił Ragnar Zolberg, ale za to powrócił Johan Hallgren (grał w zespole w latach 1998 - 2011). Nowy skład polscy fani mogli zobaczyć w sierpniu 2017 r. w Inowrocławiu, gdzie grupa była główną gwiazdą festiwalu Ino-Rock.

Koncerty odbędą się 1 września w Warszawie (Progresja Music Zone) i 2 września w Krakowie (Klub Studio).

Bilety: 109 zł (przedsprzedaż) i 120 zł (w dniu koncertu).