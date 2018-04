Obituary na dwóch koncertach w Polsce

Pod koniec lipca na dwa koncerty do naszego kraju przyjadą weterani amerykańskiego death metalu z Obituary.

Obituary przyjedzie z nowym albumem do Polski /Oficjalna strona zespołu

Grupa Obituary zagra we Wrocławiu (28 lipca, Zaklęte Rewiry) i Krakowie (30 lipca, Kwadrat).

Amerykańska legenda death metalu w dalszym ciągu promuje ostatnią płytę, zatytułowaną po prostu "Obituary" z marca 2017 r.

"Mając na uwadze fakt, że to nasz 10. album oraz to, że gramy już niemal 30 lat, uznaliśmy, że to idealny tytuł na płytę" - powiedział wokalista John Tardy.



Okładkę albumu zaprojektował uznany artysta Andreas Marschall.



