Nick Cave & The Bad Seeds wracają do Polski. Wystąpią na Open'er Festival 2018

Nick Cave & The Bad Seeds to kolejni artyści, którzy dołączyli do składu tegorocznej odsłony Open'er Festivalu.

Nick Cave wraca do Polski /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Open'er Festival odbędzie się w dniach 4-7 lipca w Gdyni. Grono gwiazd tegorocznej edycji zasilił Nick Cave & The Bad Seeds.



Projekt powołany do życia 35 lat temu na gruzach The Birthday Party pozwolił uwolnić się od ograniczeń tradycyjnego zespołu rock’n‘rollowego (skądinąd świetnego) i przy udziale wizjonerskich muzyków przesunąć granicę współczesnej muzyki gitarowej.

Nikt z nas nigdy nie pomyli tego głosu, tego brzmienia i tej specyficznej mieszanki humoru, melancholii, krnąbrności i elegancji, którą podczas koncertów spinała w całość odrobina szaleństwa. The Bad Seeds wynieśli występy na żywo na inny poziom, a przez ponad trzydzieści lat stali się prawdopodobnie najbardziej energetycznym i transcendentalnym zespołem koncertowym swojego pokolenia, grającym wyprzedane trasy koncertowe na wszystkich kontynentach. Na Open'era przyjadą w ramach promocji najnowszego wydawnictwa, "Skeleton Tree".

Clip Nick Cave Jesus Alone

W tym roku na Open'er Festivalu wystąpią: Depeche Mode, Arctic Monkeys, Gorillaz, Migos, Bruno Mars oraz Massive Attack.