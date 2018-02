Siostry Haim wystąpią 7 czerwca w warszawskiej Stodole.

Siostry Haim wystąpią przed polską publicznością /Nicholas Hunt /Getty Images

Siostry Haim ruszają w europejską trasę koncertową promującą ich ostatni album "Something To Tell".

W jej ramach zespół zaprezentuje się przed polską publicznością. Koncert zaplanowano na 7 czerwca w warszawskiej Stodole.

Album "Something To Tell" ujrzał światło dzienne 7 lipca ubiegłego roku. Płytę promowały single "Want You Back", "Right Now" oraz "Little of Your Love".

Clip Haim Want You Back

