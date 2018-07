Eric Burdon & The Animals gwiazdą Suwałki Blues Festival 2018

W dniach 5-8 lipca odbędzie się 11. edycja Suwałki Blues Festival. Jedną z głównych gwiazd będzie Eric Burdon wraz z zespołem The Animals.

Eric Burdon wystąpi z The Animals podczas Suwałki Blues Festival /Frazer Harrison /Getty Images

Eric Burdon & The Animals wystąpi 6 lipca na scenie przy Ratuszu w Suwałkach.

Wstęp na plenerowe koncerty głównych gwiazd Suwałki Blues Band (Eric Burdon & The Animals, Mavis Staples, Supersonic Blues Machine feat. Billy F. Gibbons, Organek i goście) jest wolny.

Eric Burdon to frontman brytyjskiej grupy The Animals, która wraz z takimi zespołami jak The Beatles, The Rolling Stones, The Dave Clark Five i The Kinks wprowadzała wyspiarską muzykę wśród publiczności zza oceanu. Do ich największych hitów należą takie klasyki muzyki rockowej jak "Sky Pilot", "Monterey", "It's My Life", "Don't Bring Me Down" czy "House of the Rising Sun".

Historia The Animals jest wyjątkowo burzliwa. Początki zespołu sięgają 1958 roku, kiedy muzycy występowali pod nazwą Alan Price Rhythm and Blues Combo, jednakże nazwa szybko została zmieniona na The Animals. Grupa rozpadła się pod koniec 1966 r. Po tym czasie nastąpiły dwie reaktywacje formacji. Ostatnia z nich miała miejsce w maju 1983 roku, kiedy to zespół po raz pierwszy od rozpadu pojawił się w swoim pierwotnym składzie. Następstwem tego była płyta "Ark" i ogólnoświatowa trasa koncertowa, na której znalazł się m.in. zarejestrowany na wideo koncert na Wembley z grudnia 1983 roku. Finalnie grupa rozpadła się pod koniec 1984 roku.

Od tego czasu Eric Burdon występuje zarówno solowo oraz jako Eric Burdon & The Animals. Wokalista ma na swoim koncie łącznie ponad 30 albumów studyjnych nagranych zarówno z The Animals, jak i innymi grupami, z którymi pracował na przestrzeni lat. Do jego bogatej dyskografii dochodzi jeszcze 13 albumów koncertowych oraz setki koncertów zagranych na całym świecie.

Obecny skład tworzą: Eric Burdon (śpiew, instrument perkusyjne), Dustin Koester (perkusja), Justin Andres (gitara basowa), Evan Mackey (puzon), Davey Allen (instrumenty klawiszowe), Johnzo West (gitara) i Ruben Salinas (saksofon).