David Guetta w styczniu 2018 r. w Krakowie

27 stycznia 2018 r. w Tauron Arenie Kraków wystąpi jeden z najpopularniejszych DJ-ów świata - David Guetta.

David Guetta wystąpi w Krakowie (na pierwszym planie Nicki Minaj) /fot. Ethan Miller / Getty Images

David Guetta zaczynał karierę jako DJ w latach 80. w klubach paryskiej dzielnicy Les Halles. Jego początki to przede wszystkim liczne sukcesy we Francji. Debiutancki singel "Up & Way" z Robertem Owensem pomógł mu zdobyć popularność poza granicami kraju. Jako jeden z nielicznych francuskich DJ-ów rozwijał swoją ścieżkę kariery grając na Ibizie.

O międzynarodowej popularności DJ-a, świadczą wypełnione po brzegi kluby i hale koncertowe, jak również imponujące statystyki w social mediach. Oficjalny profil artysty na portalu Facebook śledzą ponad 54 miliony fanów, a jego profil na Instagramie cieszy się liczbą 8 milionów obserwujących.

David Guetta ma na koncie występy na scenach największych i najważniejszych festiwali oraz parkietach klubowych świata. Wśród nich znalazły się m.in.: Miami Ultra Music Festival, Tomorrowland oraz Coachella Festival. David Guetta stał się również głównym bywalcem jednego z najsłynniejszych klubów świata - Ushuaia na Ibizie. Na przestrzeni lat zdobył wiele prestiżowych nagród przemysłu muzycznego, w tym m.in. MTV European Music Awards, Grammy Awards, DJ Awards oraz NRJ Music Award.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Guetta One Love

W bogatym dorobku ma współpracę z takimi gwiazdami jak: Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Flo Rida, Nicki Minaj, Usher, Taio Cruz, Ludacris, Avicii, Sia czy Bebe Rexha.

Guetta jest autorem hymnu piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji. Nagrany z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson utwór "This One's for You" stał się światowym przebojem.

Clip David Guetta This One's For You - ft. Zara Larsson (UEFA EURO 2016™ Official Song)

"Dla mnie Guetta jest wizjonerem muzycznym, który połączył świat muzyki klubowej i wielkich gwiazd popu. To głównie dzięki niemu, muzyka klubowa na stałe zagościła na radiowych playlistach całego świata. Warto również wspomnieć o tym, że on sam odkrył i od początku wspierał takie wielkie nazwiska jak: Avicii, Afrojack, czy Nicky Romero. Koncert Davida w Polsce to zdecydowanie nietuzinkowe wydarzenie muzyczne, w którym warto uczestniczyć" - podkreśla C-BooL, czołowy polski DJ i producent muzyczny.

Koncert Guetty w Krakowie rozpocznie świętowanie jubileuszu dziesięciolecia istnienia agencji Prestige MJM.