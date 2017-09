Zwycięzca Eurowizji Salvador Sobral trafił do szpitala

Zwycięzca tegorocznej Eurowizji Salvador Sobral trafił do szpitala. 27-letni muzyk, którego stan się pogorszył, oczekuje na przeszczep serca.

Salvador Sobral czeka na nowe serce /Associated Press /East News

Pod koniec sierpnia przedstawiciel portugalskiego piosenkarza poinformował, że kilka koncertów, w jakich miał wziąć udział Salvador Sobral, zostało odwołanych z powodu zaleceń lekarzy.

Teraz artysta trafił do szpitala, gdzie podłączony jest do aparatury wspomagającej jego serce. Wokalista oczekuje na przeszczep, ale póki co nie znalazł się odpowiedni dawca.

Salvador Sobral od kilku lat choruje na serce. Wprawdzie dotychczas muzyk regularnie koncertował, ale z powodu stanu zdrowia odmawiał udziału w projektach poza granicami Portugalii. Wyjątkiem był udział w majowym finale Eurowizji na Ukrainie, który wygrał.

Nieznany przed europejskim konkursem piosenki muzyk był anonimowy nawet we własnym kraju. Sławy przysporzyło mu zwycięstwo, a także nonkonformistyczny styl bycia i wypowiedzi. Niektóre okazały się niefortunne i ściągnęły w ostatnich tygodniach falę krytyki na Sobrala.

Pod koniec czerwca, w trakcie charytatywnego koncertu na rzecz ofiar pożarów w Portugalii, Sobral przerwał wykonywany przez siebie utwór. Niezadowolony z powodu aplauzu powiedział: "Czegokolwiek nie zrobię, to mam od was owację. Zaraz puszczę bąka i zobaczymy, co wtedy zrobicie".

Sobral wygrał 13 maja organizowany w Kijowie 62. finał Eurowizji piosenką "Amar pelos dois" (Kochać za dwoje) i po raz pierwszy w 53-letniej historii udziału Portugalii w tym konkursie zapewnił jej zwycięstwo.

Autorką zwycięskiej piosenki jest o dwa lata starsza siostra Salvadora Luisa Sobral. Utwór powstał w pośpiechu na kilka dni przed terminem składania konkursowych piosenek w rywalizacji wyłaniającej reprezentanta Portugalii na Eurowizję.

