ZPAV: Ranking najchętniej kupowanych płyt w Polsce w 2016 roku

ZPAV opublikował roczne zestawienie OLiS podsumowujące 2016 rok. Na pierwszym miejscu znalazł się album "Życie po śmierci" O.S.T.R., którego sprzedaż w Polsce przekroczyła niedawno 100 tysięcy egzemplarzy.

Najchętniej kupowaną przez Polaków w 2016 roku płytą okazuje się być "Życie po śmierci" O.S.T.R.

Na drugim miejscu w rocznym podsumowaniu OLiS znalazł się najnowszy krążek Metalliki, "Hardwired... To Self-Destruct", który najpewniej już niedługo - gdy przekroczy liczbę 60 tysięcy sprzedanych egzemplarzy - pokryje się w naszym kraju potrójną platyną.

Ostatnie miejsce na podium przypadło "Królowej łez" i polskiego rocka - Agnieszce Chylińskiej i jej albumowi "Forever Child".

W zestawieniu znalazło się również kilka tytułów, które ukazały się jeszcze przed rokiem 2016 - jak chociażby "25" Adele. Ostatni album Brytyjki uplasował się na ósmej pozycji. Mocną reprezentację w rankingu okazuje się mieć polska scena hip-hopowa - w top 20, oprócz triumfującego O.S.T.R., znaleźli się również KęKę, Paluch oraz powracający po wielu latach Kaliber 44. Katowicki skład znalazł się jedynie oczko niżej niż Sylwia Grzeszczak, która z cieszącym się niesłabnącą popularnością krążkiem "Tamta dziewczyna" zajęła 17. miejsce.

Poniżej przedstawiamy pełne top 50 najchętniej kupowanych płyt w 2016 roku w Polsce:

1. O.S.T.R. - "Życie Po Śmierci"

2. Metallica - "Hardwired... To Self-Destruct"

3. Agnieszka Chylińska - "Forever Child"

4. Ania Dąbrowska - "Dla Naiwnych Marzycieli"

5. Leonard Cohen - "You Want It Darker"

6. KęKę - "Trzecie Rzeczy"

7. Dawid Podsiadło - "Annoyance And Disappointment"

8. Adele - "25"

9. Kortez - "Bumerang"

10. Kult - "Wstyd"

11. Paluch - "Ostatni Krzyk Osiedla"

12. Sade - "The Ultimate Collection"

13. Brodka - "Clashes"

14. Michał Szpak - "Byle Być Sobą"